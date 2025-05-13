Еще три беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями

Еще три беспилотника ВСУ пытались атаковать российские регионы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Еще три беспилотника ВСУ уничтожены силами ПВО над Белгородской и Курской областями. По информации Минобороны России, дроны противника сбиты в период с 11:00 до 12:15 мск. Два БПЛА самолетного типа ликвидированы над Белгородской областью, один — над Курской.
Ранее БПЛА противника были сбиты над Крымом и Белгородской областью. ПВО уничтожила три беспилотника.
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