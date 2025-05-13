Еще три беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями

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Еще три беспилотника ВСУ пытались атаковать российские регионы
Еще три беспилотника ВСУ пытались атаковать российские регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Еще три беспилотника ВСУ уничтожены силами ПВО над Белгородской и Курской областями. По информации Минобороны России, дроны противника сбиты в период с 11:00 до 12:15 мск. Два БПЛА самолетного типа ликвидированы над Белгородской областью, один — над Курской.

Ранее БПЛА противника были сбиты над Крымом и Белгородской областью. ПВО уничтожила три беспилотника.

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Еще три беспилотника ВСУ уничтожены силами ПВО над Белгородской и Курской областями. По информации Минобороны России, дроны противника сбиты в период с 11:00 до 12:15 мск. Два БПЛА самолетного типа ликвидированы над Белгородской областью, один — над Курской. Ранее БПЛА противника были сбиты над Крымом и Белгородской областью. ПВО уничтожила три беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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