Три беспилотника сбиты над Белгородской областью и Крымом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотники уничтожены дежурными силами ПВО
Беспилотники уничтожены дежурными силами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три беспилотника ВСУ уничтожены над российским регионами 13 мая. По информации Минобороны России, два БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и один — над Крымом.

Пролеты беспилотников зафиксированы с 08:20 до 11:30 мск 13 мая. БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три беспилотника ВСУ уничтожены над российским регионами 13 мая. По информации Минобороны России, два БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и один — над Крымом. Пролеты беспилотников зафиксированы с 08:20 до 11:30 мск 13 мая. БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...