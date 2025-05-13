Три беспилотника сбиты над Белгородской областью и Крымом

Беспилотники уничтожены дежурными силами ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Три беспилотника ВСУ уничтожены над российским регионами 13 мая. По информации Минобороны России, два БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и один — над Крымом.
Пролеты беспилотников зафиксированы с 08:20 до 11:30 мск 13 мая. БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
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