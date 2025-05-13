Аналитики назвали самые популярные IT-услуги в ХМАО

В ХМАО этой весной наиболее популярными стали услуги в сфере внедрения IT-систем, программирования, а также ремонта и диагностики компьютеров. Аналитики «Авито Услуг» поделились с URA.RU, что за разработкой CRM-систем компании стали обращаться чаще в два раза, а интерес к чат-ботам подскочил в 3,2 раза.
«Активное развитие IT-сферы в Ханты-Мансийском АО стимулирует изменения интереса к цифровым услугам. По итогам апреля в Югре заметно вырос интерес к услугам программирования. Предпринимательское сообщество также внедряет IT-системы для упрощения процессов и повышения сервиса. Так, спрос на разработку чат-ботов вырос за год в 3,2 раза. Разработка CRM-систем увеличилась в два раза», — сообщили эксперты.
В сфере программирования в три раза за год стала популярнее услуга разработки на Python. Python широко применяется в аналитике данных, автоматизации, веб-разработке, а также в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.
Жители ХМАО активнее стали заботиться о защите своих устройств и сохранности данных — за год спрос на восстановление удаленных файлов вырос на 43%, на установку антивирусов — на 25%, а на удаление вирусов — на 68%. Также спрос на услугу по оптимизации и увеличению скорости работы компьютера вырос за год на 60%.
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