13 мая 2025

Аналитики назвали самые популярные IT-услуги в ХМАО

В ХМАО в разы вырос спрос на IT-услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО спрос на услугу по разработке CRM-систем вырос в два раза
В ХМАО спрос на услугу по разработке CRM-систем вырос в два раза Фото:

В ХМАО этой весной наиболее популярными стали услуги в сфере внедрения IT-систем, программирования, а также ремонта и диагностики компьютеров. Аналитики «Авито Услуг» поделились с URA.RU, что за разработкой CRM-систем компании стали обращаться чаще в два раза, а интерес к чат-ботам подскочил в 3,2 раза.

«Активное развитие IT-сферы в Ханты-Мансийском АО стимулирует изменения интереса к цифровым услугам. По итогам апреля в Югре заметно вырос интерес к услугам программирования. Предпринимательское сообщество также внедряет IT-системы для упрощения процессов и повышения сервиса. Так, спрос на разработку чат-ботов вырос за год в 3,2 раза. Разработка CRM-систем увеличилась в два раза», — сообщили эксперты.

В сфере программирования в три раза за год стала популярнее услуга разработки на Python. Python широко применяется в аналитике данных, автоматизации, веб-разработке, а также в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

Жители ХМАО активнее стали заботиться о защите своих устройств и сохранности данных — за год спрос на восстановление удаленных файлов вырос на 43%, на установку антивирусов — на 25%, а на удаление вирусов — на 68%. Также спрос на услугу по оптимизации и увеличению скорости работы компьютера вырос за год на 60%.

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В ХМАО этой весной наиболее популярными стали услуги в сфере внедрения IT-систем, программирования, а также ремонта и диагностики компьютеров. Аналитики «Авито Услуг» поделились с URA.RU, что за разработкой CRM-систем компании стали обращаться чаще в два раза, а интерес к чат-ботам подскочил в 3,2 раза. «Активное развитие IT-сферы в Ханты-Мансийском АО стимулирует изменения интереса к цифровым услугам. По итогам апреля в Югре заметно вырос интерес к услугам программирования. Предпринимательское сообщество также внедряет IT-системы для упрощения процессов и повышения сервиса. Так, спрос на разработку чат-ботов вырос за год в 3,2 раза. Разработка CRM-систем увеличилась в два раза», — сообщили эксперты. В сфере программирования в три раза за год стала популярнее услуга разработки на Python. Python широко применяется в аналитике данных, автоматизации, веб-разработке, а также в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Жители ХМАО активнее стали заботиться о защите своих устройств и сохранности данных — за год спрос на восстановление удаленных файлов вырос на 43%, на установку антивирусов — на 25%, а на удаление вирусов — на 68%. Также спрос на услугу по оптимизации и увеличению скорости работы компьютера вырос за год на 60%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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