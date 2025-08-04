Турция возглавила список предпочтений челябинцев на летний отдых

Туристы из Челябинской области снова полюбили Турцию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Слетать.ру», страна вышла в лидеры по количеству купленных туров.
«Рейтинг из пяти направлений по уровню интереса клиентов для путешествий с заездами в течение августа и вылетами из Челябинска возглавила Турция. В общем объеме продаж на нее пришлось 38,3% туров», — заявили URA.RU в офисе «Слетать.ру».
На втором месте оказалась Абхазия (33,8%), на третьем — Россия (22,5% путешествий). Поездок в Египет значительно меньше — только 4,9%. Во Вьетнам решили отправиться в отпуск 0,5% отдыхающих.
По данным «Слетать.ру», спрос на туры с вылетами из Челябинска летом остался на уровне 2024 года. При этом тогда челябинцы чаще летали по России (38,8% туров), в Абхазию (31,9%), Турцию (28.8%) и Китай (0.5%). Представители турбизнеса отмечали URA.RU, что в Поднебесную челябинцы летят в основном с бизнес-целями.
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