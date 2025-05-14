В ДТП пострадал пешеход (архивное фото)
В Екатеринбурге около Уральского государственного горного университета (УГГУ) произошла авария с участием легкового автомобиля, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Белая машина со значком „Инвалид“. Только на фото увидела, что мужчина лежит на земле. На место подъехала машина ДПС», — отметила собеседница агентства Мария.
URA.RU обратилось за комментарием в городское ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!