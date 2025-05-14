Возле крупного уральского вуза произошло жесткое ДТП, пострадал мужчина. Фото

В ДТП с иномаркой возле УГГУ пострадал екатеринбуржец
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП возле Таганского ряда. Екатеринбург, дтп, авария
В ДТП пострадал пешеход (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге около Уральского государственного горного университета (УГГУ) произошла авария с участием легкового автомобиля, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Белая машина со значком „Инвалид“. Только на фото увидела, что мужчина лежит на земле. На место подъехала машина ДПС», — отметила собеседница агентства Мария.

URA.RU обратилось за комментарием в городское ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге около Уральского государственного горного университета (УГГУ) произошла авария с участием легкового автомобиля, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Белая машина со значком „Инвалид“. Только на фото увидела, что мужчина лежит на земле. На место подъехала машина ДПС», — отметила собеседница агентства Мария. URA.RU обратилось за комментарием в городское ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...