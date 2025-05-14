Происшествия ДТП Возле крупного уральского вуза произошло жесткое ДТП, пострадал мужчина. Фото В ДТП с иномаркой возле УГГУ пострадал екатеринбуржец 14 мая 2025 в 20:23 Размер текста - 17 + В ДТП пострадал пешеход (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге около Уральского государственного горного университета (УГГУ) произошла авария с участием легкового автомобиля, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Белая машина со значком „Инвалид“. Только на фото увидела, что мужчина лежит на земле. На место подъехала машина ДПС», — отметила собеседница агентства Мария. URA.RU обратилось за комментарием в городское ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге около Уральского государственного горного университета (УГГУ) произошла авария с участием легкового автомобиля, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Белая машина со значком „Инвалид“. Только на фото увидела, что мужчина лежит на земле. На место подъехала машина ДПС», — отметила собеседница агентства Мария. URA.RU обратилось за комментарием в городское ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям