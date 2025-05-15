Захарова: переговоры в Стамбуле перенесены по инициативе турецкой стороны

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Захарова заявила о переносе переговоров
Захарова заявила о переносе переговоров Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Переговоры, которые должны были состояться в Стамбуле, перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны», — заявила Захарова журналистам. Слова политика передает ТАСС.

В Стамбуле сегодня, 15 мая, состоятся прямые переговоры между делегациями России и Украины. Изначально сообщалось, что встреча пройдет в 10:00 по московскому времени. Возглавляет российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Переговоры, которые должны были состояться в Стамбуле, перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны», — заявила Захарова журналистам. Слова политика передает ТАСС. В Стамбуле сегодня, 15 мая, состоятся прямые переговоры между делегациями России и Украины. Изначально сообщалось, что встреча пройдет в 10:00 по московскому времени. Возглавляет российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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