Суд в Дубае постановил вернуть пермской звезде НХЛ Мичкову паспорт, изъятый при аренде автомобиля

Суд в Дубае обязал владельца прокатного сервиса вернуть Матвею Мичкову российский паспорт. Пермяк и звезда НХЛ, выступающий за «Филадельфию Флайерз» попал в ДТП в ОАЭ вместе с другом на арендованном BMW.
«Суд принял решение в пользу моего клиента, обязав компанию вернуть Матвею Мичкову его паспорт, который был незаконно удержан. Никто не имеет права присваивать себе чужие личные документы. Действия фирмы по прокату автомобилей носили не только противоправный, но и необоснованный характер в отношении нашего клиента. Судебное решение подчеркивает, что правовая система ОАЭ жестко реагирует на подобные нарушения», — цитирует ТАСС слова адвоката спортсмена.
Ранее URA.RU сообщало о том, что нападающему «Филадельфии Флайерз», воспитаннику пермского «Молота» Матвею Мичкову предъявлены финансовые требования в размере 100 тысяч долларов США. Именно такую сумму, по словам адвоката, прокатчик хотел получить за неразглашение информации о ДТП в СМИ.
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