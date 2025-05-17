Песков ответил, будет ли новый раунд переговоров

Песков: говорить о новом раунде переговоров пока рано
новость из сюжетаМирные переговоры между Россией и Украиной
Новый раунд переговоров России и Украины будет, но его дату называть пока рано. Сторонам предстоит выполнить то, о чем они условились накануне в Стамбуле, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это прежде всего обмен пленными 1000 на 1000», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, стороны должны обменяться перечнем условий для прекращения огня.
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