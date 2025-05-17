Песков ответил, будет ли новый раунд переговоров

Песков: пока предстоит сделать то, о чем условились в Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков: говорить о новом раунде переговоров пока рано
Песков: говорить о новом раунде переговоров пока рано Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Новый раунд переговоров России и Украины будет, но его дату называть пока рано. Сторонам предстоит выполнить то, о чем они условились накануне в Стамбуле, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это прежде всего обмен пленными 1000 на 1000», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, стороны должны обменяться перечнем условий для прекращения огня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый раунд переговоров России и Украины будет, но его дату называть пока рано. Сторонам предстоит выполнить то, о чем они условились накануне в Стамбуле, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это прежде всего обмен пленными 1000 на 1000», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, стороны должны обменяться перечнем условий для прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...