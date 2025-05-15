15 мая 2025

В Перми Центр городской культуры в «Ночь музеев» превратится dj-клуб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦГК открывает серию вечеринок
ЦГК открывает серию вечеринок Фото:

Центр городской культуры в Перми в «Ночь музеев» кроме своих выставок устроит для гостей музыкальный вечер. За пульт встанет диджей kaketotak (Кирилл Воронков).

«17 мая будем работать до 22:00 — включаем музыку и открываем сезон диджей-сетов в ЦГК. За пультом — kaketotak, он же Кирилл Воронков, основатель магазина винила TEMPO», — сообщается в афише на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Кроме музыки, в течение дня для гостей ЦГК будут работать две выставки: «Седьмое небо» и «Вокруг мифа».

Акция «Ночь музеев» проходит всей стране 17 мая. Самое интересное в Перми — в подборке URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центр городской культуры в Перми в «Ночь музеев» кроме своих выставок устроит для гостей музыкальный вечер. За пульт встанет диджей kaketotak (Кирилл Воронков). «17 мая будем работать до 22:00 — включаем музыку и открываем сезон диджей-сетов в ЦГК. За пультом — kaketotak, он же Кирилл Воронков, основатель магазина винила TEMPO», — сообщается в афише на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Кроме музыки, в течение дня для гостей ЦГК будут работать две выставки: «Седьмое небо» и «Вокруг мифа». Акция «Ночь музеев» проходит всей стране 17 мая. Самое интересное в Перми — в подборке URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...