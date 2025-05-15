В Перми Центр городской культуры в «Ночь музеев» превратится dj-клуб

ЦГК открывает серию вечеринок
Центр городской культуры в Перми в «Ночь музеев» кроме своих выставок устроит для гостей музыкальный вечер. За пульт встанет диджей kaketotak (Кирилл Воронков).
«17 мая будем работать до 22:00 — включаем музыку и открываем сезон диджей-сетов в ЦГК. За пультом — kaketotak, он же Кирилл Воронков, основатель магазина винила TEMPO», — сообщается в афише на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Кроме музыки, в течение дня для гостей ЦГК будут работать две выставки: «Седьмое небо» и «Вокруг мифа».
Акция «Ночь музеев» проходит всей стране 17 мая. Самое интересное в Перми — в подборке URA.RU.
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