В ДТП в Троицком районе в авто TANK погиб 70-летний пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла под Троицком на трассе А-310
Авария произошла под Троицком на трассе А-310 Фото:

В Троицком районе Челябинской области на трассе А-310 погиб 70-летний водитель. Пенсионер на автомобиле TANK не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak, и съехал в левый кювет. Подробности автокатастрофы сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«В результате ДТП водитель автомобиля TANK от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе.

Фура после столкновения также съехала в лесополосу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная служба полиции.

Пенсионер на автомобиле TANK не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak
Пенсионер на автомобиле TANK не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицком районе Челябинской области на трассе А-310 погиб 70-летний водитель. Пенсионер на автомобиле TANK не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak, и съехал в левый кювет. Подробности автокатастрофы сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель автомобиля TANK от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе. Фура после столкновения также съехала в лесополосу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная служба полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...