В Троицком районе Челябинской области на трассе А-310 погиб 70-летний водитель. Пенсионер на автомобиле TANK не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak, и съехал в левый кювет. Подробности автокатастрофы сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«В результате ДТП водитель автомобиля TANK от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе.
Фура после столкновения также съехала в лесополосу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная служба полиции.
