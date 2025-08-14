Глава Первых Буравова: волонтерский центр в Челябинске станет точкой притяжения. Фото

Центр РМК позволит молодежи участвовать во всех форматах волонтерства, сообщила Светлана Буравова
Новый волонтерский центр РМК «Сила Урала» в Челябинске может стать местом притяжения для молодежи и участников Движения первых. Об этом на открытии заявила председатель регионального отделения актива Светлана Буравова, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Такие центры — это точка притяжения всегда. И, конечно, для ребят, которые увлекаются волонтерской деятельностью, важно понимать, что они могут прийти и пообщаться с коллегами, с наставниками, получить ответы на свои вопросы. Я уверена, что у центра будут разные форматы обучения и командообразования. Для нас это очень большая помощь, потому что задача движения — объединить все возможные ресурсы на благо формирования единой системы воспитания», — сказала Буравова.

Она подчеркнула, что «Движение первых» и волонтерский центр РМК давно сотрудничают и реализуют совместные акции. Глава актива ожидает больше совместных проектов, которые позволят включать ребят в волонтерство различной формы. По словам Буравовой, теперь у активистов появится больше возможностей участвовать в событийном, социальном и других видах помощи.

Первый в Челябинске офис волонтерского центра РМК «Сила Урала» открылся 14 августа в Челябинске. В рамках мероприятия подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области, волонтерским центром и благотворительным фондом Русской медной компании. Стороны договорились о совместной реализации социально значимых проектов и усилении поддержки жителей региона.

