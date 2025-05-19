Дезертир ВСУ бежал голышом с украинских позиций

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Военный ВСУ голышом бежал с позиций через реку
Военный ВСУ голышом бежал с позиций через реку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военный попытался убежать с позиции, но был при этом без одежды, поскольку пытался скрыться вплавь. Его заметил российский беспилотник, информацию публикуют telegram-каналы.

«Во время полетов заметили такую картину, противник решил бежать со своих позиций, но выбрал изощренный путь — вплавь», — передает «Российская газета» сообщение telegram-каналов. По их данным, боец ВСУ, полностью обнаженный и держащий в руках свою одежду, пытался сбежать по воде. В публикации отмечается, что необычные кадры были сняты российскими разведчиками в окрестностях Соледара, находящегося на территории ДНР.

По информации канала, вместо рискованного заплыва украинский военнослужащий мог бы сдаться в плен российским военным. При этом дальнейшая судьба беглеца не раскрывается.

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Украинский военный попытался убежать с позиции, но был при этом без одежды, поскольку пытался скрыться вплавь. Его заметил российский беспилотник, информацию публикуют telegram-каналы. «Во время полетов заметили такую картину, противник решил бежать со своих позиций, но выбрал изощренный путь — вплавь», — передает «Российская газета» сообщение telegram-каналов. По их данным, боец ВСУ, полностью обнаженный и держащий в руках свою одежду, пытался сбежать по воде. В публикации отмечается, что необычные кадры были сняты российскими разведчиками в окрестностях Соледара, находящегося на территории ДНР. По информации канала, вместо рискованного заплыва украинский военнослужащий мог бы сдаться в плен российским военным. При этом дальнейшая судьба беглеца не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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