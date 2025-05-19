Дезертир ВСУ бежал голышом с украинских позиций

Украинский военный попытался убежать с позиции, но был при этом без одежды, поскольку пытался скрыться вплавь. Его заметил российский беспилотник, информацию публикуют telegram-каналы.
«Во время полетов заметили такую картину, противник решил бежать со своих позиций, но выбрал изощренный путь — вплавь», — передает «Российская газета» сообщение telegram-каналов. По их данным, боец ВСУ, полностью обнаженный и держащий в руках свою одежду, пытался сбежать по воде. В публикации отмечается, что необычные кадры были сняты российскими разведчиками в окрестностях Соледара, находящегося на территории ДНР.
По информации канала, вместо рискованного заплыва украинский военнослужащий мог бы сдаться в плен российским военным. При этом дальнейшая судьба беглеца не раскрывается.
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