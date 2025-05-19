Как идет поиск свердловчан, пропавших без вести на СВО: ответ омбудсмена

Прокуратура и ЦВО ищут свердловских бойцов, пропавших без вести в зоне СВО

20 мая 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

Несколько ведомств ищут пропавших бойцов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поиск свердловчан, пропавших без вести в зоне российской спецоперации на Украине, ведется в полном объеме. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выступая с годовым отчетом перед депутатами заксобрания. По ее словам, разработан четкий порядок действий для организации поисковых мероприятий, а также к работе привлечены руководители соответствующих ведомств. «Это самая больная тема для семей», — отметил депутат Виктор Бабенко, задавший Мерзляковой вопрос о поиске без вести пропавших. Он также попросил ее поднять эту тему на государственном уровне. «Все, что можно, я делаю. Мы каждый вечер остаемся, чтобы позвонить какому-то командиру на местах, потому что у них в это время восемь вечера, и пытаемся найти. Более того, сейчас создан алгоритм. Основные задачи поставлены перед военной прокуратурой, работает военная полиция Центрального военного округа…», — прокомментировала Мерзлякова. Более того, вопрос уже обсуждался и будет обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Ко встрече с ним готовится федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поиск свердловчан, пропавших без вести в зоне российской спецоперации на Украине, ведется в полном объеме. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выступая с годовым отчетом перед депутатами заксобрания. По ее словам, разработан четкий порядок действий для организации поисковых мероприятий, а также к работе привлечены руководители соответствующих ведомств. «Это самая больная тема для семей», — отметил депутат Виктор Бабенко, задавший Мерзляковой вопрос о поиске без вести пропавших. Он также попросил ее поднять эту тему на государственном уровне. «Все, что можно, я делаю. Мы каждый вечер остаемся, чтобы позвонить какому-то командиру на местах, потому что у них в это время восемь вечера, и пытаемся найти. Более того, сейчас создан алгоритм. Основные задачи поставлены перед военной прокуратурой, работает военная полиция Центрального военного округа…», — прокомментировала Мерзлякова. Более того, вопрос уже обсуждался и будет обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Ко встрече с ним готовится федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн.