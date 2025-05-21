Миллион рублей пообещали победителю чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

В Москве в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Победителю чемпионата пообещали в качестве главного приза один миллион рублей, сообщили журналисты.
«Чемпионат по игре „Камень, ножницы, бумага“ пройдет в рамках проекта „Лето в Москве“, главный приз — миллион рублей», — сообщили РИА «Новости». Сам чемпионат стартует 1 июня и продлится все лето, а финал запланирован на сентябрь.
Ежедневно в различных районах Москвы будут проводиться соревнования, принять участие в которых может каждый желающий. Основной площадкой станет Тверской бульвар, где матчи будут организованы ежедневно с 12:00 до 21:00.
В прошлом году аналогичный чемпионат уже проводился в Москве. Тогда собрали 105 тысяч участников. Тогда победителем стал 25-летний Дадиан Дмитрий, который получил миллион рублей.
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