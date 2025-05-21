В России ужесточают контроль за финансами заподозренных в причастности к терроризму

Дума приняла закон об ужесточении контроля за финоперациями террористов
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В первом чтении ГД принят закон об ужесточении контроля за финансами экстремистов
В первом чтении ГД принят закон об ужесточении контроля за финансами экстремистов Фото:

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за финансовыми операциями граждан, включенных в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Документ обязывает таких лиц согласовывать с Росфинмониторингом любые операции с денежными средствами или имуществом, направленные на обеспечение жизнедеятельности себя и членов семьи без дохода.

«Физлица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, смогут совершать соответствующие операции лишь через определенные банковские счета», — говорится в законопроекте, передает РИА Новости. Граждане должны подавать в Росфинмониторинг заявление с указанием планируемых операций и счетов, а ведомство в течение 10 рабочих дней может одобрить, ограничить или отклонить запрос.

Операции включают получение зарплат, пенсий, пособий, а также уплату налогов и штрафов. Кредитные организации обязаны приостанавливать операции таких лиц, за исключением обязательных платежей и гуманитарных пособий.

Законопроект также закрепляет признание террористических сообществ террористическими организациями как основание для включения в перечень. А также вводит немедленное замораживание имущества лиц, указанных в резолюциях Совбеза ООН, без предварительного уведомления, в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ. 

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Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за финансовыми операциями граждан, включенных в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Документ обязывает таких лиц согласовывать с Росфинмониторингом любые операции с денежными средствами или имуществом, направленные на обеспечение жизнедеятельности себя и членов семьи без дохода. «Физлица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, смогут совершать соответствующие операции лишь через определенные банковские счета», — говорится в законопроекте, передает РИА Новости. Граждане должны подавать в Росфинмониторинг заявление с указанием планируемых операций и счетов, а ведомство в течение 10 рабочих дней может одобрить, ограничить или отклонить запрос. Операции включают получение зарплат, пенсий, пособий, а также уплату налогов и штрафов. Кредитные организации обязаны приостанавливать операции таких лиц, за исключением обязательных платежей и гуманитарных пособий. Законопроект также закрепляет признание террористических сообществ террористическими организациями как основание для включения в перечень. А также вводит немедленное замораживание имущества лиц, указанных в резолюциях Совбеза ООН, без предварительного уведомления, в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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