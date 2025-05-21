ПВО за три с половиной часа уничтожила 34 беспилотника ВСУ

За три с половиной часа, с 11:30 до 15:00 мск, над Россией уничтожено и перехвачено 34 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Больше всего беспилотников — 15 — было уничтожено в этот период над Орловской областью. Семь беспилотников пытались атаковать Курскую область, шесть Тульскую. Над Московским регионом сбиты три беспилотника. Еще два уничтожена над Рязанской областью и один — над Брянской.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 39 украинских БПЛА. С 8:00 до 11:30 три десятка беспилотников самолетного типа ПВО сбила над Орловской областью. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом. Три беспилотника пытались атаковать Рязанскую область, два — Курскую.
Ранее в Домодедово осколки беспилотника упали на детский сад. Никто не пострадал.
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