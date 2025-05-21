ПВО за три с половиной часа уничтожила 34 беспилотника ВСУ

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Атаки дронов ВСУ на территорию России продолжаются
Атаки дронов ВСУ на территорию России продолжаются Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За три с половиной часа, с 11:30 до 15:00 мск, над Россией уничтожено и перехвачено 34 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего беспилотников — 15 — было уничтожено в этот период над Орловской областью. Семь беспилотников пытались атаковать Курскую область, шесть  Тульскую. Над Московским регионом сбиты три беспилотника. Еще два уничтожена над Рязанской областью и один — над Брянской.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 39 украинских БПЛА. С 8:00 до 11:30 три десятка беспилотников самолетного типа ПВО сбила над Орловской областью. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом. Три беспилотника пытались атаковать Рязанскую область, два — Курскую.

Ранее в Домодедово осколки беспилотника упали на детский сад. Никто не пострадал.

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За три с половиной часа, с 11:30 до 15:00 мск, над Россией уничтожено и перехвачено 34 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Больше всего беспилотников — 15 — было уничтожено в этот период над Орловской областью. Семь беспилотников пытались атаковать Курскую область, шесть  Тульскую. Над Московским регионом сбиты три беспилотника. Еще два уничтожена над Рязанской областью и один — над Брянской. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 39 украинских БПЛА. С 8:00 до 11:30 три десятка беспилотников самолетного типа ПВО сбила над Орловской областью. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Крымом. Три беспилотника пытались атаковать Рязанскую область, два — Курскую. Ранее в Домодедово осколки беспилотника упали на детский сад. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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