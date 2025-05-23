«Вопрос неизбежен»: Лавров раскрыл, как к США относятся к новым границам после СВО

Лавров: в США понимают, что решение вопроса по территориям на Украине неизбежно
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В США понимают, что в решении вопроса по территориям Украины после завершения конфликта нужно опираться на текущие реалии, заявил Лавров
В США понимают, что в решении вопроса по территориям Украины после завершения конфликта нужно опираться на текущие реалии, заявил Лавров Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США уже на официальном уровне признают неизбежность решения территориального вопроса в украинском конфликте. При этом в Вашингтоне призывают учитывать текущие реалии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Уже говорят публично американские представители нынешней администрации [США], что территориальный вопрос — это неизбежно, его придется решать, исходить из реалий и так далее, а Европа повторяет упорно и достаточно неумно, что русские должны уйти в границы 1991 года», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция шла на rutube-канале МИД РФ.

Министр также подчеркнул, что, несмотря на широкую огласку по происходящему в украинском конфликте, в Европе продолжают занимать жесткую позицию по этому вопросу. Однако в Штатах при администрации Дональда Трампа начали реалистично оценивать ситуацию вокруг Киева. Он отметил, что сам американский лидер был одним из первых, кто открыто признал ошибку в попытке втянуть Украину в НАТО. Ответственность за это несет администрация экс-президента страны Джо Байдена.

Кроме того, Сергей Лавров задался вопросом: каким будет положение на территориях, которые останутся за пределами конституционных границ РФ: сохранится ли там режим президента Украины Владимира Зеленского, который, по мнению главы МИД РФ, продолжит в будущем притеснять все русское в нарушение международного права. Лавров также обратил внимание на то, что Евросоюз, требуя в этом вопросе возврата к границам 1991 года, фактически предлагает отдать Крым, Новороссию и Донбасс под контроль нынешнего украинского руководства. При этом в Европе не требуют от Киева изменить внутренние законы, утверждая, что они якобы соответствуют европейским ценностям. По мнению Сергея Лаврова, этот вопрос нельзя считать простым.

Кроме того, министр иностранных дел сообщил о подготовке российской стороной меморандума по Украине. Документ будет составлен с учетом фундаментальных положений и коренных причин украинского кризиса, которые, по его словам, необходимо устранить подобно «злокачественной опухоли». Он отметил, что меморандум обсуждается и вскоре будет передан украинской стороне.

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США уже на официальном уровне признают неизбежность решения территориального вопроса в украинском конфликте. При этом в Вашингтоне призывают учитывать текущие реалии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Уже говорят публично американские представители нынешней администрации [США], что территориальный вопрос — это неизбежно, его придется решать, исходить из реалий и так далее, а Европа повторяет упорно и достаточно неумно, что русские должны уйти в границы 1991 года», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция шла на rutube-канале МИД РФ. Министр также подчеркнул, что, несмотря на широкую огласку по происходящему в украинском конфликте, в Европе продолжают занимать жесткую позицию по этому вопросу. Однако в Штатах при администрации Дональда Трампа начали реалистично оценивать ситуацию вокруг Киева. Он отметил, что сам американский лидер был одним из первых, кто открыто признал ошибку в попытке втянуть Украину в НАТО. Ответственность за это несет администрация экс-президента страны Джо Байдена. Кроме того, Сергей Лавров задался вопросом: каким будет положение на территориях, которые останутся за пределами конституционных границ РФ: сохранится ли там режим президента Украины Владимира Зеленского, который, по мнению главы МИД РФ, продолжит в будущем притеснять все русское в нарушение международного права. Лавров также обратил внимание на то, что Евросоюз, требуя в этом вопросе возврата к границам 1991 года, фактически предлагает отдать Крым, Новороссию и Донбасс под контроль нынешнего украинского руководства. При этом в Европе не требуют от Киева изменить внутренние законы, утверждая, что они якобы соответствуют европейским ценностям. По мнению Сергея Лаврова, этот вопрос нельзя считать простым. Кроме того, министр иностранных дел сообщил о подготовке российской стороной меморандума по Украине. Документ будет составлен с учетом фундаментальных положений и коренных причин украинского кризиса, которые, по его словам, необходимо устранить подобно «злокачественной опухоли». Он отметил, что меморандум обсуждается и вскоре будет передан украинской стороне.
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