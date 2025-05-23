«Теперь в объезд»: в Челябинске на месяц перекрыли один из проспектов

В Челябинске полностью перекроют движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ограничение будет действовать с вечера 23 мая до 30 июня 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.
«Движение по Свердловскому проспекту от пр. Ленина до ул. Коммуны прекращено с 22:00 часов 23 мая до 30 июня», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В ведомстве автомобилистам рекомендовали заранее планировать свой маршрут, учитывать введенные ограничения. Водителям советуют пользоваться возможными путями объезда.
Как сообщало URA.RU, ранее в Челябинске частично ограничили движение для транспорта на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы до 25 мая. Причина перекрытия — проведение работ на инженерных сетях.
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