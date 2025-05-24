Жители Сургута пожаловались на массовое содержание кроликов в непригодных условиях. По словам горожан, десятки животных держат в холодном тамбуре бывшего магазина на улице Ленина, 58/1 без еды и воды.
«Сургут. На Ленина, 58/1 — в бывшем магазине — кто-то разводит кроликов. Там холодно, воды и еды у них нет!» — написали местные жители в telegram-канале «ЧП Сургут».
На фотографиях животные выглядят истощенными, а помещение сильно загрязнено пометом. Судя по снимкам, кролики размещены в тесном пространстве, что может негативно сказаться на их здоровье. URA.RU направило запрос в Россельхознадзор ХМАО. Ответ ожидается.
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