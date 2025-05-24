24 мая 2025
23 мая 2025

«Оставили без еды, воды и в холоде»: жители Сургута взмутились содержанием кроликов в закрытом магазине. Фото

Жители Сургута возмущены содержанием кроликов в заброшенном магазине
© Служба новостей «URA.RU»
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Кроликов заперли в пустой торговой точке Сургута
Кроликов заперли в пустой торговой точке Сургута Фото:

Жители Сургута пожаловались на массовое содержание кроликов в непригодных условиях. По словам горожан, десятки животных держат в холодном тамбуре бывшего магазина на улице Ленина, 58/1 без еды и воды.

«Сургут. На Ленина, 58/1 — в бывшем магазине — кто-то разводит кроликов. Там холодно, воды и еды у них нет!» — написали местные жители в telegram-канале «ЧП Сургут».

На фотографиях животные выглядят истощенными, а помещение сильно загрязнено пометом. Судя по снимкам, кролики размещены в тесном пространстве, что может негативно сказаться на их здоровье. URA.RU направило запрос в Россельхознадзор ХМАО. Ответ ожидается.

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Жители Сургута пожаловались на массовое содержание кроликов в непригодных условиях. По словам горожан, десятки животных держат в холодном тамбуре бывшего магазина на улице Ленина, 58/1 без еды и воды. «Сургут. На Ленина, 58/1 — в бывшем магазине — кто-то разводит кроликов. Там холодно, воды и еды у них нет!» — написали местные жители в telegram-канале «ЧП Сургут». На фотографиях животные выглядят истощенными, а помещение сильно загрязнено пометом. Судя по снимкам, кролики размещены в тесном пространстве, что может негативно сказаться на их здоровье. URA.RU направило запрос в Россельхознадзор ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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