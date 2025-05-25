На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники
В Чайковском (Пермский край) пожар, возникший из-за неисправного портативного зарядного устройства, уничтожил квартиру площадью 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.
«В результате происшествия закопчены стены, обуглена мебель. Пострадавших нет», — сообщает МЧС России в telegram-канале.
Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. В ведомстве напомнили о необходимости регулярно проверять исправность электроприборов, использовать только сертифицированную продукцию и прекращать эксплуатацию устройств, если они перегреваются во время зарядки.
Пожар был оперативно локализован и ликвидирован
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