25 мая 2025

В Пермском крае повербанк испепелил квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники
На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники Фото:

В Чайковском (Пермский край) пожар, возникший из-за неисправного портативного зарядного устройства, уничтожил квартиру площадью 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.

«В результате происшествия закопчены стены, обуглена мебель. Пострадавших нет», — сообщает МЧС России в telegram-канале. 

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. В ведомстве напомнили о необходимости регулярно проверять исправность электроприборов, использовать только сертифицированную продукцию и прекращать эксплуатацию устройств, если они перегреваются во время зарядки.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован
Пожар был оперативно локализован и ликвидирован
Фото:

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В Чайковском (Пермский край) пожар, возникший из-за неисправного портативного зарядного устройства, уничтожил квартиру площадью 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. «В результате происшествия закопчены стены, обуглена мебель. Пострадавших нет», — сообщает МЧС России в telegram-канале.  Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. В ведомстве напомнили о необходимости регулярно проверять исправность электроприборов, использовать только сертифицированную продукцию и прекращать эксплуатацию устройств, если они перегреваются во время зарядки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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