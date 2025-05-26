В Краснокамске (Пермский край) водитель компании «ТрансГарант» скончался за рулем грузовика КамАЗ во время выполнения рабочих обязанностей. Фирма, в которой он работал, зарегистрирована в Смоленской области и занимается автомобильными грузоперевозками.
«Работник прибыл на погрузку, где внезапно почувствовал себя плохо. Медицинская помощь не успела прибыть до его смерти», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в своем telegram-канале.
В настоящее время формируется комиссия для расследования всех обстоятельств произошедшего. Специалисты намерены изучить документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего, в том числе режим труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства, инспекция примет меры административного характера в отношении работодателя.
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