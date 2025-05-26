В Пермском крае водитель транспортной компании скончался за рулем

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Медицинская помощь не успела прибыть до его смерти
Медицинская помощь не успела прибыть до его смерти Фото:

В Краснокамске (Пермский край) водитель компании «ТрансГарант» скончался за рулем грузовика КамАЗ во время выполнения рабочих обязанностей. Фирма, в которой он работал, зарегистрирована в Смоленской области и занимается автомобильными грузоперевозками. 

«Работник прибыл на погрузку, где внезапно почувствовал себя плохо. Медицинская помощь не успела прибыть до его смерти», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в своем telegram-канале. 

В настоящее время формируется комиссия для расследования всех обстоятельств произошедшего. Специалисты намерены изучить документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего, в том числе режим труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства, инспекция примет меры административного характера в отношении работодателя.

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В Краснокамске (Пермский край) водитель компании «ТрансГарант» скончался за рулем грузовика КамАЗ во время выполнения рабочих обязанностей. Фирма, в которой он работал, зарегистрирована в Смоленской области и занимается автомобильными грузоперевозками.  «Работник прибыл на погрузку, где внезапно почувствовал себя плохо. Медицинская помощь не успела прибыть до его смерти», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в своем telegram-канале.  В настоящее время формируется комиссия для расследования всех обстоятельств произошедшего. Специалисты намерены изучить документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего, в том числе режим труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства, инспекция примет меры административного характера в отношении работодателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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