Миллионер из ХМАО ищет новое здание для премиального фитнес-центра

В Сургуте владелец премиального фитнес-центра миллионер Александр Клишин ищет новое помещение для бизнеса. Прежнее, находящееся в историческом центре города, стало слишком мало.
«Да, мы действительно ищем помещение, поскольку то, где сейчас располагается фитнес-центр, стало для нас маленьким», — пояснил Александр Клишин в разговоре с URA.RU. Сейчас все находится на этапе переговоров с текущим арендодателем, будет ли продлен договор, зависит от гибкости владельцев здания на Республики, 65/1, уточнил бизнесмен.
При этом, у предпринимателя есть преимущественное право аренды и как минимум до середины следующего года у имеется время найти новое здание для фитнес-центра. Сейчас на примете уже есть три объекта.
«Договор у нас уже закончился, но до середины следующего года есть преимущественное право аренды. Рассматриваем три варианта — переехать в большее по размеру здание, второй — продлить аренду с текущим арендодателем и открыть второй фитнес-центр, третий вариант — переехать в центр и открыть второй зал», — рассказал Александр Клишин.
На вопрос, почему на сайте бесплатных объявлений размещено предложение о сдаче в аренду помещения на Республики, 65/1, собеседник ответил, что это не более, чем шантаж. Сдается здание за три с лишним миллиона рублей в месяц. Комментировать причину его сдачи представитель владельца отказалась.
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