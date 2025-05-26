Миллионер из ХМАО ищет новое здание для премиального фитнес-центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец премиального фитнес-центра в Сургуте ищет новое здание для расширения бизнеса
Владелец премиального фитнес-центра в Сургуте ищет новое здание для расширения бизнеса Фото:

В Сургуте владелец премиального фитнес-центра миллионер Александр Клишин ищет новое помещение для бизнеса. Прежнее, находящееся в историческом центре города, стало слишком мало.

«Да, мы действительно ищем помещение, поскольку то, где сейчас располагается фитнес-центр, стало для нас маленьким», — пояснил Александр Клишин в разговоре с URA.RU. Сейчас все находится на этапе переговоров с текущим арендодателем, будет ли продлен договор, зависит от гибкости владельцев здания на Республики, 65/1, уточнил бизнесмен.

При этом, у предпринимателя есть преимущественное право аренды и как минимум до середины следующего года у имеется время найти новое здание для фитнес-центра. Сейчас на примете уже есть три объекта.

«Договор у нас уже закончился, но до середины следующего года есть преимущественное право аренды. Рассматриваем три варианта — переехать в большее по размеру здание, второй — продлить аренду с текущим арендодателем и открыть второй фитнес-центр, третий вариант — переехать в центр и открыть второй зал», — рассказал Александр Клишин.

На вопрос, почему на сайте бесплатных объявлений размещено предложение о сдаче в аренду помещения на Республики, 65/1, собеседник ответил, что это не более, чем шантаж. Сдается здание за три с лишним миллиона рублей в месяц. Комментировать причину его сдачи представитель владельца отказалась.

Ранее URA.RU сообщало, что хозяин крупнейших торговых центров в Нижневартовске Ваха Закриев расширяет бизнес-империю. Предприниматель входит в число самых состоятельных жителей Югры, замыкая десятку богатейших людей региона.

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В Сургуте владелец премиального фитнес-центра миллионер Александр Клишин ищет новое помещение для бизнеса. Прежнее, находящееся в историческом центре города, стало слишком мало. «Да, мы действительно ищем помещение, поскольку то, где сейчас располагается фитнес-центр, стало для нас маленьким», — пояснил Александр Клишин в разговоре с URA.RU. Сейчас все находится на этапе переговоров с текущим арендодателем, будет ли продлен договор, зависит от гибкости владельцев здания на Республики, 65/1, уточнил бизнесмен. При этом, у предпринимателя есть преимущественное право аренды и как минимум до середины следующего года у имеется время найти новое здание для фитнес-центра. Сейчас на примете уже есть три объекта. «Договор у нас уже закончился, но до середины следующего года есть преимущественное право аренды. Рассматриваем три варианта — переехать в большее по размеру здание, второй — продлить аренду с текущим арендодателем и открыть второй фитнес-центр, третий вариант — переехать в центр и открыть второй зал», — рассказал Александр Клишин. На вопрос, почему на сайте бесплатных объявлений размещено предложение о сдаче в аренду помещения на Республики, 65/1, собеседник ответил, что это не более, чем шантаж. Сдается здание за три с лишним миллиона рублей в месяц. Комментировать причину его сдачи представитель владельца отказалась. Ранее URA.RU сообщало, что хозяин крупнейших торговых центров в Нижневартовске Ваха Закриев расширяет бизнес-империю. Предприниматель входит в число самых состоятельных жителей Югры, замыкая десятку богатейших людей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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