Аренда квартир в Челябинске стала доступнее

В Челябинске средняя ставка аренды однокомнатной квартиры опустилась в мае по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2 процента. Наблюдается снижение и относительно уровня прошлого года.
«Средняя стоимость аренды квартир в Челябинске составила 24,4 тысячи рублей в мае 2025 года по сравнению с 24,7 тысячи в апреле, опустившись на 1,2 процента. В мае 2024 года цена составляла 24,6 тысячи рублей», — следует из данных, представленных изданием «Коммерсант».
Среди регионов России наибольшее падение в месячном выражении зафиксировано в Уфе, где за месяц цена опустилась до 22,9 тысячи рублей с 24,2 тысячи, или на 5,4 процента. Максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге. Здесь средняя стоимость аренды однушки прибавила 4,3 процента: с 39,8 тысячи рублей до 41,5 тысячи.
Как ранее писало URA.RU, в Челябинске доход от долгосрочной аренды квартиры превышает прибыль от краткосрочной сдачи на 27%. Сдача квартиры в Челябинске на длительный срок приносит владельцам в среднем 171 тысячу рублей ежегодно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!