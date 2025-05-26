26 мая 2025

Аренда квартир в Челябинске стала доступнее

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на аренду жилья в Челябинске опустились
Цены на аренду жилья в Челябинске опустились Фото:

В Челябинске средняя ставка аренды однокомнатной квартиры опустилась в мае по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2 процента. Наблюдается снижение и относительно уровня прошлого года. 

«Средняя стоимость аренды квартир в Челябинске составила 24,4 тысячи рублей в мае 2025 года по сравнению с 24,7 тысячи в апреле, опустившись на 1,2 процента. В мае 2024 года цена составляла 24,6 тысячи рублей», — следует из данных, представленных изданием «Коммерсант».

Среди регионов России наибольшее падение в месячном выражении зафиксировано в Уфе, где за месяц цена опустилась до 22,9 тысячи рублей с 24,2 тысячи, или на 5,4 процента. Максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге. Здесь средняя стоимость аренды однушки прибавила 4,3 процента: с 39,8 тысячи рублей до 41,5 тысячи.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинске доход от долгосрочной аренды квартиры превышает прибыль от краткосрочной сдачи на 27%. Сдача квартиры в Челябинске на длительный срок приносит владельцам в среднем 171 тысячу рублей ежегодно.

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В Челябинске средняя ставка аренды однокомнатной квартиры опустилась в мае по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2 процента. Наблюдается снижение и относительно уровня прошлого года.  «Средняя стоимость аренды квартир в Челябинске составила 24,4 тысячи рублей в мае 2025 года по сравнению с 24,7 тысячи в апреле, опустившись на 1,2 процента. В мае 2024 года цена составляла 24,6 тысячи рублей», — следует из данных, представленных изданием «Коммерсант». Среди регионов России наибольшее падение в месячном выражении зафиксировано в Уфе, где за месяц цена опустилась до 22,9 тысячи рублей с 24,2 тысячи, или на 5,4 процента. Максимальный рост отмечен в Санкт-Петербурге. Здесь средняя стоимость аренды однушки прибавила 4,3 процента: с 39,8 тысячи рублей до 41,5 тысячи. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске доход от долгосрочной аренды квартиры превышает прибыль от краткосрочной сдачи на 27%. Сдача квартиры в Челябинске на длительный срок приносит владельцам в среднем 171 тысячу рублей ежегодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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