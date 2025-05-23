Челябинск вошел в топ-10 городов, где более выгодна долгосрочная аренда жилья

В Челябинске сдавать жилье в долгосрочную аренду выгоднее, чем на короткий срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Выгода от сдачи жилья в длительную аренду в Челябинске – 171 тысяча рублей в год
Выгода от сдачи жилья в длительную аренду в Челябинске – 171 тысяча рублей в год Фото:

В Челябинске сдавать квартиру в долгосрочную аренду на 27% выгоднее, чем на короткий срок. Об этом сообщили в аналитическом центре «Домклик» Сбербанка.

«В Челябинске сдавать квартиры в долгосрочную аренду на 27% выгоднее, чем в краткосрочную. Выгода от сдачи жилья в длительную аренду в Челябинске — 171 тысяча рублей в год, в краткосрочную — 134,5 тысячи рублей за год», — сообщили в аналитическом центре.

Как отметили в пресс-службе, в исследовании была сопоставлена доходность от типовой квартиры площадью 35 квадратных метров, если бы она сдавалась посуточно или целый год. Посуточная аренда не предполагает занятости 365 дней в году, в отличие от долгосрочной, поэтому для российских городов было рассчитано фактическое количество месяцев, в которые квартира может быть занята.

Лидером по доходности от краткосрочной аренды стал Санкт-Петербург, где посуточная сдача квартиры за год приносит в 2,6 раза больший доход, чем долгосрочная аренда — 1,3 млн рублей против 509,7 тысяч рублей. На втором месте расположилась Москва.

Там посуточная аренда приносит доход в 2,2 раза выше, чем долгосрочная. А именно 1,3 млн рублей против 595,6 тысяч рублей. Опережают эти города Калининград (86%) и Казань (79%). Там посуточная аренда позволяет получить практически вдвое больший доход по сравнению с долгосрочной сдачей.

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В Челябинске сдавать квартиру в долгосрочную аренду на 27% выгоднее, чем на короткий срок. Об этом сообщили в аналитическом центре «Домклик» Сбербанка. «В Челябинске сдавать квартиры в долгосрочную аренду на 27% выгоднее, чем в краткосрочную. Выгода от сдачи жилья в длительную аренду в Челябинске — 171 тысяча рублей в год, в краткосрочную — 134,5 тысячи рублей за год», — сообщили в аналитическом центре. Как отметили в пресс-службе, в исследовании была сопоставлена доходность от типовой квартиры площадью 35 квадратных метров, если бы она сдавалась посуточно или целый год. Посуточная аренда не предполагает занятости 365 дней в году, в отличие от долгосрочной, поэтому для российских городов было рассчитано фактическое количество месяцев, в которые квартира может быть занята. Лидером по доходности от краткосрочной аренды стал Санкт-Петербург, где посуточная сдача квартиры за год приносит в 2,6 раза больший доход, чем долгосрочная аренда — 1,3 млн рублей против 509,7 тысяч рублей. На втором месте расположилась Москва. Там посуточная аренда приносит доход в 2,2 раза выше, чем долгосрочная. А именно 1,3 млн рублей против 595,6 тысяч рублей. Опережают эти города Калининград (86%) и Казань (79%). Там посуточная аренда позволяет получить практически вдвое больший доход по сравнению с долгосрочной сдачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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