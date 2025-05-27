Дальнейшая политика США по урегулированию конфликта на Украине будет во многом определяться позицией России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов в России).
«В зависимости от реакции России, мы будем знать, какой курс избрать. Сенат готов к любому варианту», — написал Грэм в своей статье для Wall Street Journal. По словам Грэма, Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить документ с требованиями к прекращению огня. Это, по мнению сенатора, позволит Вашингтону понять, возможны ли компромиссы и какой путь урегулирования стоит выбирать.
Ранее Линдси Грэм выступал с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он призывал украинского лидера «фундаментально измениться или уйти» в отставку, ссылаясь на утрату доверия со стороны американских партнеров. Кроме того, сенатор высказывал мнение, что Киев должен был с благодарностью отнестись к предложениям США по украинским полезным ископаемым.
*Линдси Грэм внесён в реестр террористов и экстремистов в России
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