Сенатор Грэм*: курс США по урегулированию на Украине зависит от позиции России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Грэма, Трамп обратился к Путину с просьбой предоставить документ с требованиями к прекращению огня
По словам Грэма, Трамп обратился к Путину с просьбой предоставить документ с требованиями к прекращению огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Дальнейшая политика США по урегулированию конфликта на Украине будет во многом определяться позицией России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов в России).

«В зависимости от реакции России, мы будем знать, какой курс избрать. Сенат готов к любому варианту», — написал Грэм в своей статье для Wall Street Journal. По словам Грэма, Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить документ с требованиями к прекращению огня. Это, по мнению сенатора, позволит Вашингтону понять, возможны ли компромиссы и какой путь урегулирования стоит выбирать.

Ранее Линдси Грэм выступал с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он призывал украинского лидера «фундаментально измениться или уйти» в отставку, ссылаясь на утрату доверия со стороны американских партнеров. Кроме того, сенатор высказывал мнение, что Киев должен был с благодарностью отнестись к предложениям США по украинским полезным ископаемым.

*Линдси Грэм внесён в реестр террористов и экстремистов в России

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дальнейшая политика США по урегулированию конфликта на Украине будет во многом определяться позицией России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов в России). «В зависимости от реакции России, мы будем знать, какой курс избрать. Сенат готов к любому варианту», — написал Грэм в своей статье для Wall Street Journal. По словам Грэма, Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить документ с требованиями к прекращению огня. Это, по мнению сенатора, позволит Вашингтону понять, возможны ли компромиссы и какой путь урегулирования стоит выбирать. Ранее Линдси Грэм выступал с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он призывал украинского лидера «фундаментально измениться или уйти» в отставку, ссылаясь на утрату доверия со стороны американских партнеров. Кроме того, сенатор высказывал мнение, что Киев должен был с благодарностью отнестись к предложениям США по украинским полезным ископаемым. *Линдси Грэм внесён в реестр террористов и экстремистов в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...