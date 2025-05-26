Одиннадцать детей остаются в больнице после отравления в пермском санатории «Орленок»

По данным на 27 мая в больнице остаются 11 детей из санатория «Орленок». 24 мая в пермском оздоровительном учреждении была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей.
«Дети в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит санэпидрасследование», — рассказали URA.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, что глава СКР Бастрыкин потребовал отчет о расследовании отравления детей в пермском санатории «Орленок». Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствие проверяет качество питания, условия содержания детей и соблюдение санитарных норм в учреждении.
24 мая медики начали оказывать пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. Прокуратура таже проводит проверку.
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