Отец пропавшего в Кизеле ребенка осужден за торговлю героином

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину отправили в колонию общего режима
Мужчину отправили в колонию общего режима Фото:

Дмитрий, отец пропавшего в Кизеле шестилетнего Марка Аглиуллина, отбывает наказание за торговлю героином. Он продал наркотик своему знакомому и теперь находится в колонии общего режима. Копия решения суда имеется в распоряжении URA.RU.

«Мужчина был задержан в сентябре 2021 года. К нему в гости пришел знакомый, которому он продал героин. Вину подсудимый признал в полном объеме», — уточняется в решении суда. Отмечается, что знакомый, который купил наркотик у отца Марка, сам пришел в полицию и рассказал, что его знакомый продает наркотики. Тогда полицейские с его помощью совершили контрольную закупку и привлекли мужчину к ответственности.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у Дмитрия малолетних детей, а также его физическое заболевание и явку с повинной. Мужчина отправлен в колонию общего режима сроком на пять лет. Он должен освободиться в сентябре 2026 года

Сын осужденного, шестилетний Марк Аглиуллин пропал 25 мая. Мальчик был на детской площадке, откуда ушел в неизвестном направлении. Сейчас поисками ребенка занимаются правоохранительные органы и волонтеры. Следователи краевого управления СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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Дмитрий, отец пропавшего в Кизеле шестилетнего Марка Аглиуллина, отбывает наказание за торговлю героином. Он продал наркотик своему знакомому и теперь находится в колонии общего режима. Копия решения суда имеется в распоряжении URA.RU. «Мужчина был задержан в сентябре 2021 года. К нему в гости пришел знакомый, которому он продал героин. Вину подсудимый признал в полном объеме», — уточняется в решении суда. Отмечается, что знакомый, который купил наркотик у отца Марка, сам пришел в полицию и рассказал, что его знакомый продает наркотики. Тогда полицейские с его помощью совершили контрольную закупку и привлекли мужчину к ответственности. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у Дмитрия малолетних детей, а также его физическое заболевание и явку с повинной. Мужчина отправлен в колонию общего режима сроком на пять лет. Он должен освободиться в сентябре 2026 года Сын осужденного, шестилетний Марк Аглиуллин пропал 25 мая. Мальчик был на детской площадке, откуда ушел в неизвестном направлении. Сейчас поисками ребенка занимаются правоохранительные органы и волонтеры. Следователи краевого управления СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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