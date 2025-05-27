Отец пропавшего в Кизеле ребенка осужден за торговлю героином

Дмитрий, отец пропавшего в Кизеле шестилетнего Марка Аглиуллина, отбывает наказание за торговлю героином. Он продал наркотик своему знакомому и теперь находится в колонии общего режима. Копия решения суда имеется в распоряжении URA.RU.
«Мужчина был задержан в сентябре 2021 года. К нему в гости пришел знакомый, которому он продал героин. Вину подсудимый признал в полном объеме», — уточняется в решении суда. Отмечается, что знакомый, который купил наркотик у отца Марка, сам пришел в полицию и рассказал, что его знакомый продает наркотики. Тогда полицейские с его помощью совершили контрольную закупку и привлекли мужчину к ответственности.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у Дмитрия малолетних детей, а также его физическое заболевание и явку с повинной. Мужчина отправлен в колонию общего режима сроком на пять лет. Он должен освободиться в сентябре 2026 года
Сын осужденного, шестилетний Марк Аглиуллин пропал 25 мая. Мальчик был на детской площадке, откуда ушел в неизвестном направлении. Сейчас поисками ребенка занимаются правоохранительные органы и волонтеры. Следователи краевого управления СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
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