Путин заявил, что не считает себя киборгом

Президент РФ Владимир Путин не считает себя киборгом и ему неприятно было бы чувствовать себя таковым. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Как-то один достаточно близкий человек сказал мне, это, это не звучало как что-то такое, ну хорошее ты сказал: „Ну ты, киборг“. Это не очень-то приятно чувствовать себя киборгом, понимаете, я вообще так не считаю», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия 24».
В своем выступлении президент подчеркнул, что деятельность платформы «Россия — страна возможностей» распространяется не только на территорию РФ — в реализуемых ею проектах принимают участие граждане свыше 150 государств, среди которых есть страны Западной Европы и Северная Америка. По словам главы государства, несмотря на развернутую против России информационную кампанию, а возможно, именно благодаря ей, количество иностранных участников продолжает увеличиваться.
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