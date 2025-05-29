Челябинцы стали чаще вкладывать деньги в строительство частных домов и коттеджей

Челябинцы в мае по сравнению с мартом 2025 года стали чаще покупать коттеджи по ипотеке. Также они начали активно приобретать землю под строительство частных домов. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела ипотечного кредитования по коммерческой недвижимости АН «ДАН недвижимость» Ирина Тарасенко.
«Сейчас на рынке высокий уровень спроса проявляется к кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Все больше челябинцев предпочитают вкладывать средства именно в постройку собственных домов или покупку готовых объектов, зачастую расположенных в регионе с доступной ценой земли», — отметила Тарасенко.
Как отметила Тарасенко, эта тенденция обусловлена осознанием преимуществ покупки загородной недвижимости перед покупкой городских квартир аналогичной стоимости. Однако повышенный спрос на землеустроительные услуги привел к росту цен на земельные участки.
Также руководитель отдела ипотечного кредитования по коммерческой недвижимости подчеркнула, что несмотря на сложившуюся ситуацию, госпрограммы поддержки продолжают оставаться важнейшими инструментами поддержания доступности жилья для широких слоев населения. Прогресс рынка вторичного жилья и стремление к развитию индивидуального строительства свидетельствуют о значительных возможностях ипотечного сектора в будущем.
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