В Увельском районе Челябинской области между селами Песчаное и Нехаево капитально отремонтируют дорогу с укладкой асфальта. Работы начнутся уже в этом году, сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«Нужна асфальтированная дорога от села Нехаево до села Песчаное в Увельском районе. Надоело автомобили разбивать на ужасной дороге», — пишет Михаил С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «Вконтакте».
Местные жители уточняют, что щебеночная дорога сильно разбита. Они просят привести в порядок пять километров путепровода. Как сообщили в пресс-службе областного миндора, работы стартуют уже в этом году.
«Капитальный ремонт дороги Увельское — Песчаное начнется в этом году. Здесь уложат асфальт», — уточнили в пресс-службе ведомства. работы планируется завершить в 2026 году.
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