Между двумя челябинскими селами построят асфальтированную дорогу. Карта

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На дороге уложат асфальт
На дороге уложат асфальт Фото:

В Увельском районе Челябинской области между селами Песчаное и Нехаево капитально отремонтируют дорогу с укладкой асфальта. Работы начнутся уже в этом году, сообщили в пресс-службе регионального миндора. 

«Нужна асфальтированная дорога от села Нехаево до села Песчаное в Увельском районе. Надоело автомобили разбивать на ужасной дороге», — пишет Михаил С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «Вконтакте».

Местные жители уточняют, что щебеночная дорога сильно разбита. Они просят привести в порядок пять километров путепровода. Как сообщили в пресс-службе областного миндора, работы стартуют уже в этом году.

«Капитальный ремонт дороги Увельское — Песчаное начнется в этом году. Здесь уложат асфальт», — уточнили в пресс-службе ведомства. работы планируется завершить в 2026 году.

Ремонт дороги стартует уже в этом году
Ремонт дороги стартует уже в этом году
Фото:

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В Увельском районе Челябинской области между селами Песчаное и Нехаево капитально отремонтируют дорогу с укладкой асфальта. Работы начнутся уже в этом году, сообщили в пресс-службе регионального миндора.  «Нужна асфальтированная дорога от села Нехаево до села Песчаное в Увельском районе. Надоело автомобили разбивать на ужасной дороге», — пишет Михаил С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «Вконтакте». Местные жители уточняют, что щебеночная дорога сильно разбита. Они просят привести в порядок пять километров путепровода. Как сообщили в пресс-службе областного миндора, работы стартуют уже в этом году. «Капитальный ремонт дороги Увельское — Песчаное начнется в этом году. Здесь уложат асфальт», — уточнили в пресс-службе ведомства. работы планируется завершить в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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