«Приезжайте в наш Крым»: многодетная семья позвала Путина на полуостров

Многодетная семья из Симферополя пригласила Путина в Крым
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в ответ на приглашение посетить Крым подчеркнул уникальность полуострова
Путин в ответ на приглашение посетить Крым подчеркнул уникальность полуострова Фото:

Многодетная семья из Симферополя пригласила президента России Владимира Путина посетить Крым. В своем обращении они подчеркнули принадлежность полуострова к России.

«Приезжайте, посещайте наш Крым», — заявила мать семейства, обращаясь к Путину. Ее предложение прозвучало во время встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями-героинями. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Ее супруг также поддержал приглашение, заявив: «Крым наш».

Владимир Путин в ответ подчеркнул уникальность полуострова, отметив его природные особенности и живительный морской воздух. Президент напомнил, что воссоединение Крыма с Россией произошло по инициативе самих крымчан, а Москва только поддержала их решение.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после смены власти на Украине. Тогда за присоединение к России проголосовали более 96% участников в Крыму и свыше 95% — в Севастополе. С тех пор 18 марта в регионе ежегодно отмечается День воссоединения с Россией.

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Многодетная семья из Симферополя пригласила президента России Владимира Путина посетить Крым. В своем обращении они подчеркнули принадлежность полуострова к России. «Приезжайте, посещайте наш Крым», — заявила мать семейства, обращаясь к Путину. Ее предложение прозвучало во время встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями-героинями. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Ее супруг также поддержал приглашение, заявив: «Крым наш». Владимир Путин в ответ подчеркнул уникальность полуострова, отметив его природные особенности и живительный морской воздух. Президент напомнил, что воссоединение Крыма с Россией произошло по инициативе самих крымчан, а Москва только поддержала их решение. Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после смены власти на Украине. Тогда за присоединение к России проголосовали более 96% участников в Крыму и свыше 95% — в Севастополе. С тех пор 18 марта в регионе ежегодно отмечается День воссоединения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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