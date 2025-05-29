Путин объяснил, почему Крым вернулся в состав России

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло по желанию самих жителей полуострова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.
«Россия только поддержала людей — крымчан и севастопольцев — в их стремлении вернуться в Российскую Федерацию», — сказал Путин. Трансляция встречи ведется в telegram-канале Кремля.
По словам президента, решение о воссоединении было продиктовано, «по сути дела», волей жителей Крыма и Севастополя. Путин отметил, что не стал бы предпринимать подобных действий, если бы не убедился в искреннем стремлении людей вернуться на свою историческую родину.
В марте 2014 года после смены власти на Украине в Крыму был организован референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав Российской Федерации. За присоединение к России высказалось 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% — в Севастополе. Празднование Дня воссоединения с Россией в Республике Крым проходит ежегодно 18 марта.
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