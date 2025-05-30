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23:35
Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при взрыве газа в Казахстане
23:32
Муж и жена погибли во время взрыва на заправке в Казахстане
23:30
Четверо детей пострадали в результате взрыва газа в Казахстане
«Мой ребенок сам решит, рожать или нет»: сексолог рассказала URA.RU о проверке репродуктивного здоровья детей
23:30
Украинские солдаты пытали российских пленных по методам США: главное об СВО к 30 мая
23:29
Небензя максимально жестко высказался о переговорах с Украиной
23:26
Три здания пострадали в результате взрыва газа в Казахстане
Как россияне отдыхают в июне 2025 года: когда ждать удлиненных выходных. Инфографика
23:24
Полиция завела уголовное дело после взрыва газа в Казахстане
23:22
Десять человек госпитализированы после взрыва газа в Казахстане
23:22
Украина решила не выплачивать долги
Страх Зеленского, обмен меморандумами в Стамбуле и условия для мира: о чем заявил Небензя в ООН
23:18
Пожар на газозаправке в Казахстане потушили
23:15
В приграничной с РФ области Казахстана прогремел мощный взрыв на АЗС. Онлайн-трансляция
23:12
Полиция завела уголовное дело после взрыва газа в Казахстане
Как живут за границей сбежавшие из РФ звезды
23:10
Четверо детей пострадали в результате взрыва газа в Казахстане
23:10
Появилось видео с места взрыва АЗС в Казахстане
23:10
Зеленский купил книгу о тиране в Киеве
Свердловские слухи: олигархи защищаются от дронов
23:09
Суд в РФ разрешил забирать машину после пьяной езды
23:07
Пожар на заправке в Казахстане, где взорвался газ, потушен
23:05
Количество пострадавших при взрыве газа в Казахстане выросло до 16
Жесткие требования на ЕГЭ-2025: за что могут выгнать с экзамена
23:03
Стал известен самый убыточный клуб России
22:57
В Казахстане взорвалась заправка, есть жертвы
22:55
В Челябинске мотоциклист на «зебре» сбил пешехода
Путин включил Россию в гонку за передовыми лекарствами
22:53
Подрядчики, строившие оборонительные сооружения под Белгородом, вернули деньги
22:52
Ветеранов Афганистана арестовали за хищение активов санатория «Русь»
22:51
Эксперт раскрыла статистику, кто чаще не платит алименты на Урале
Курганские слухи: «Русская Барби» едет за красотой
22:44
На смену жаре в Прикамье придет похолодание
22:42
Стали известны подробности нападения на синагогу в Сочи
22:41
Россия уличила Британию в цифровой агрессии
Путин закрыл сбор денег на лечение детей по СМС
22:39
США решили обложить огромной пошлиной российскую нефть для Китая и Индии
22:35
Бывшего топ-менеджера «Росатома» Сахарова приговорили к 12 годам колонии
22:32
Друг Пугачевой ответил Соседову и «решил» судьбу ее замка в Подмосковье
Слухи ХМАО: депутат совершил политическое харакири
22:31
Армянский снайпер ВСУ, пытавшийся въехать в РФ, пойдет под суд
1
22:25
Казахстан отказался от БРИКС
1
22:25
Сенат США приступит к разработке новых санкций в отношении РФ
Кто такой Владимир Мединский, которого Путин назначил главой делегации для переговоров с Украиной
22:20
Неизвестный с молотком напал на синагогу в Сочи
2
22:20
Путин поручил предоставить землю жителям новых территорий
22:19
Путина поразила история 15-летней рекордсменки по плаванию из Кургана. Видео
Пермские слухи: мэры прячутся от министров
22:16
Тихонов выступил против избрания Дзюбы в Госдуму
1
22:16
Путин поручил поддержать жителей Белгородской и Курской областей
22:13
Неизвестные факты о губернаторе ХМАО: как проходит рабочий день Кухарука
1
Слухи ЯНАО: ревизоры ищут ОПГ
22:05
Путин поручил увековечить память участников спецоперации
22:01
Россия жестко высказала свое мнение Сербии
22:00
Югорский либерал-демократ использует тюменский парламент как трамплин в думу ХМАО. Инсайд
Тюменские слухи: Моор утихомирил лицедеев
21:45
Звезды сериалов и кино собрались на фестивале «Медвежонок» в Перми. Фоторепортаж
21:41
PepsiCo зарегистрирует в России новый товарный знак
1
21:23
В российском городе за контракт с Минобороны будут давать по 500 тысяч рублей
Челябинские слухи: страх объял миндортранс
21:20
Бизнес-лобби: кто влияет на решения в тюменской политике
21:11
Тюменские единороссы обрадовали Москву явкой на праймериз
21:09
Зампред правительства РФ Новак оценил экономическое развитие Пермского края
Госдума предложила пожизненно выдворять из РФ мигрантов-педофилов
21:01
Сжали до минимума: известная авиакомпания незаконно уменьшила габариты ручной клади
1
21:00
Обыски в структуре мэрии Кургана, жара и первый утонувший: главное за 30 мая
1
20:59
Разорение MIA BOYKA, конец воздушной навигации и «Алые паруса» для избранных: события на Ямале 30 мая
Базовую отрасль экономики спасут от краха
20:58
В Челябинске в августе пройдет маскарад
20:48
Солистка группы «Моя Мишель» раскрыла, приедет ли в Екатеринбург на «Ночь музыки»
20:48
Топ самых высокооплачиваемых профессий в Перми в мае
«Прощупывание почвы»: автоэксперты рассказали URA.RU о возвращении Toyota на российский рынок
20:46
Toyota объяснили, почему оставили россиян без новых машин
1
20:45
Кредитор челябинского банка освободил должников от выплат на сотни миллионов
20:43
Экс-главу Керчи, якобы ушедшего на СВО, нашли на пляже
1
20:43
Появилось видео операции ФСБ по задержанию членов ОПГ в Екатеринбурге
2
20:43
Полпред Жога за два дня мотопробега проехал 1200 км по Челябинской области. Фото, видео
20:42
«После смерти»: Володина обозначила сроки, когда «разоблачит» Гузееву
20:35
На Ямале осужденный за изготовление оружия судья стал действующим
20:29
Врачи рассказали о тюменке, которую без сознания достали из воды на Лесобазе
20:22
«Мы давно бы его исключили»: лидер КПРФ ХМАО сделал заявление о скандальном депутате Таги-Заде
1
20:20
NY: Трампу разрешили выгонять мигрантов, приехавших при Байдене
20:19
Замминистра труда РФ решит проблемы свердловчан
1
20:14
В Тюмени сбили 13-летнего подростка на электросамокате
20:10
В Кургане закроют движение по двум улицам в районе Детского парка. Карта
2
20:04
Тюменские акушеры записали обращение к Путину. Видео
3
20:04
Свердловского бойца, героически погибшего в зоне СВО, признали дезертиром
20:03
Звезда рассказала, из-за чего едва не сорвался концерт в Екатеринбурге
20:02
Гендиректора «Силовых машин» уволили из-за срыва сроков поставок
19:50
Дмитрий Артюхов встретился с ветеранами, участвовавшими в становлении Ямала
19:48
Небензя раскрыл, что «принципиально важно» для России в конфликте на Украине
1
19:44
Россия предложила Украине обмен на переговорах
19:41
Россия назвала условия прекращения огня на Украине
6
19:40
Диетолог рассказала, чем питаться в жару
19:40
Экс-коллега подставил водителя курганского автобуса, когда грубил и мешал выйти пассажирам
19:35
В России сделали заявление по прекращению огня на Украине
19:33
Небензя раскрыл, чего боится Зеленский
19:32
Тюменцы на выезде из города встали в многокилометровую пробку. Скрин
19:29
В ХМАО поймали рэкетиров, вымогавших деньги у жителей
19:28
Россия предупредила Украину о последствиях ударов Taurus
1
19:26
«Столько, сколько потребуется»: в России заявили о готовности продолжать СВО
19:25
В Шадринске обсуждают закрытие отделения больницы из-за ремонта
1
19:23
Российское юрлицо Microsoft решило банкротиться
1
19:22
Умер один из самых легендарных советских разведчиков
2
19:20
Жена Овечкина призналась, вернется ли хоккеист в Россию
1
19:17
В Тюмени без сознания вытащили женщину из воды. Видео
19:15
В ХМАО обвалились цены на авиабилеты до Сочи
1
19:14
«Из-под земли рванул фонтан»: в Екатеринбурге прозвучал мощный взрыв. Видео
1
19:12
Писатель Экслер попал в список иноагентов
1
19:05
Путин отметил заслуги директора курганского предприятия «Далур» Ежурова
1
19:01
«Дешевле купить билет в Сочи Парк»: за что тюменцы любят и ненавидят Цветной бульвар
3
19:00
Мошенники обманывают людей, которые хотят снять квартиры в Тюменской области
18:55
В Липецкой области полыхает заповедник
18:50
Инвалиды из Нового Уренгоя взыскали долг с опального олигарха Ситникова
18:49
В Перми трое бывших мигрантов отправятся на СВО
1
18:48
Стала известна причина обысков в похоронном бюро мэрии Кургана
1
18:45
Разработка пермяков позволит обеспечить военных и МЧС с помощью беспилотников устойчивой связью
18:42
Как отличить здоровую родинку от меланомы: мнение дерматолога
18:40
В Абхазии задержали возможного убийцу следователя из Москвы
18:40
Стало известно, когда школьникам объявят результаты ЕГЭ
18:36
В ЯНАО обеспокоенная мать подняли панику из-за отсутствия лекарства в одном из стационаров округа
18:36
На Ямале подростки угнали снегоход и провалились под лед
18:35
В ХМАО силовики пять дней разыскивают пропавшего в лесу вахтовика из Свердловской области
1
18:35
В ХМАО компании набирают сотрудников без опыта на зарплату в 200 тысяч рублей
1
18:34
Пять человек погибли в страшной аварии в Северной Осетии. Фото
18:33
Главное летнее блюдо подорожало в Свердловской области. Инфографика
18:31
Пермская ЕР накануне выборов губернатора поменяла секретарей на местах
18:30
На Ямале у шестилетнего ребенка обнаружили гигантскую кисту селезенки
18:28
Почему челябинские семьи сметают с рынка сталинки в центре города. Фото
4
18:27
Shaman похвастался новым хитом, который представит на «Интервидении»
5
18:26
Пермская ЕР подвела итоги праймериз по выборам губернатора
18:25
Названы сроки всероссийских проверочных работ в школах
18:24
Главврач курганского кардиодиспансера Мелешенко предупредил дачников об опасности солнечного удара. Видео
1
18:21
Ямальский санаторий в Тюмени остался без директора
2
18:20
Искусственный интеллект и цифровизация бизнес-процессов: в Ноябрьске прошел ежегодный бизнес-форум
18:18
В Пермском крае железнодорожные вагоны сошли с рельсов. Видео
18:17
В Москве предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Фото
3
18:16
Свыше 300 предпринимателей собрались на главном форуме в Ноябрьске
18:15
Губернатор озвучил свердловской элите задачу по выборам в Госдуму
7
18:14
В Пермском крае в декорациях заброшенного города поставят спектакль об СВО
18:13
США решили снять санкции с главы «Ростеха» Чемезова
18:10
«Заигрывание с символами всегда чревато»: продюсер оценил скандальную обложку Анны Асти
18:08
Суд принял к производству иск от мэрии к владельцу развалин в челябинском бору
18:06
В Кургане из-за жары специальные машины поливают дороги. Фото
3
18:05
Свердловский губернатор получил новую должность, победив давнего товарища
4
18:05
Тюменцам запретят покупать алкоголь
18:04
Для свердловчан устроили грандиозный праздник с шоу-программой и призами
1
18:00
«Вся пенсия на такси уйдет»: курганцы жалуются на отмену автобуса для жителей восьми деревень. Эксклюзив
3
17:59
Квоты для мигрантов в ЯНАО решили больше не выделять
17:58
Руководителей СКА выгнали с работы за плохие результаты
2
17:57
Как идут поиски свердловских бойцов, пропавших без вести на СВО
17:57
Грозы и жара: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале июня
17:53
Купальный сезон в Кургане еще не открыт: почему нельзя плавать в несанкционированных местах
2
17:47
Владельцев авиазаводов, сорвавших госконтракт, оставят без власти в компании
17:46
Стало известно состояние девочки, которая повредила палец на эспланаде в Перми
17:46
Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле
1
17:45
Комбинат челябинского «Мечела» потерял 618 миллионов рублей выручки
1
17:40
Стало известно, зачем объединяются ведущие вузы Тюмени
1
17:40
Зоны затопления в Кетовском округе: как не потерять деньги на незаконном строительстве
1
17:37
В Перми подростки и их кумиры захватили эспланаду. Фото, видео
17:34
Участники шоу «Мама в 16» из Кургана рассказали о хейтерах и восстановлении от паралича
1
17:33
Раскрыты имена участников группы, которую задерживала ФСБ в Екатеринбурге
2
17:31
Лавров обсудил с турецким коллегой грядущие переговоры по Украине
17:27
В Госдуме ответили митрополиту, похвалившему «Симпсонов»
3
17:26
В Пермском крае участникам СВО увеличили размер единовременных выплат
1
17:26
Чемпион «Зенита» и фанат кроссовок: что известно о новом игроке «Факела» в ЯНАО: фото, видео
1
17:26
Около 400 курянок, родивших после вторжения ВСУ, получили выплаты
17:21
Путин разрешил российскому интернет-провайдеру продать часть акций иностранцам
1
17:20
В Курганской области пострадали в ДТП два ребенка. Фото
17:19
В больницы Пермского края поставляли поддельные респираторы за 65 млн рублей
17:16
Трамвай с пассажирами сошел с рельсов на Уралмаше
17:15
В Брянской области запретили призывать к абортам
17:13
В ЯНАО выставили на продажу Lexus 2007 года по цене четырех китайских премиум внедорожников. Фото
1
17:13
В Тюмени в День защиты детей перекроют дорогу в центре города. Карта
17:10
Осуждение СВО, дети от суррогатной матери и жизнь вдали от РФ: удивительная жизнь Пугачевой. Фото
26
17:08
Маркетологи призвали жителей Братска бежать из города
17:05
Политэлита ХМАО подвела итоги работы губернатора Кухарука за год
2
17:04
В ХМАО банда зарабатывала миллионы рублей на фиктивных браках с бойцами СВО
4
17:03
Детсадовцев проверят на способность к размножению
6
17:02
Прячьтесь в тенек: аномальная жара в Кургане продолжится на выходных
1
17:00
Трамп впал в отчаяние из-за китайской экономики
1
16:57
В ЛДПР потребовали проверить слова депутата-коммуниста о «сибирских землях Узбекистана»
11
16:57
Из-за ошибки инженера в Перми прозвучали сирены
16:53
Челябинцы забронировали на лето втрое больше коттеджей, чем в 2024 году
1
16:53
В Питере девушка «подтерлась» паспортом РФ и показала голый зад у плаката Победы. Видео
14
16:51
Мастер из Златоуста покажет на российском конкурсе, как влюбить детей в сварку. Фото
1
16:51
В Тюмени появится новый индустриальный парк
3
16:50
Замгубернатора Курганской области Гаврин назвал экспортные достижения региона. Скрин
5
16:42
А нужен ли трамвай: федеральный эксперт предложил отказаться от идеи запуска нового транспорта в Тюмени
2
16:39
Крупнейший пермский перевозчик объяснил неработающие кондиционеры в автобусах
16:38
Исполнительница хита Sigma Boy спела в Перми новую песню и устроила фотосессию для URA.RU. Фото, видео
16:37
Арестовали директора центра УрФУ, за которой охотилась ФСБ. Фото
16:36
МакSим бесплатно выступит в самом молодом районе Екатеринбурга: программа и карта
16:31
В Перми инвестиционный стратег дал прогноз ключевой ставке и курсу доллара
16:29
Из тюменского санатория «Тараскуль», где участники СВО устраивают дебоши, бегут сотрудники
4
16:29
На Ямале началось масштабное обновление дорог
16:27
На шадринском вокзале задержали тюменца, который объявлен в федеральный розыск
1
16:25
Hyundai отзывает из России почти 100 тысяч автомобилей, которые могут загореться
16:25
Путин продлил выплату для детей без вести пропавших военных
16:24
В Первоуральске задержали велосипедиста, отправившего в нокаут автомобилиста. Видео
1
16:24
На сербском заводе, поставляющем снаряды для ВСУ, погремел взрыв: причины и что известно о «Крушике»
1
16:22
В Тюменской области пройдет два чемпионата по биатлону
16:19
ВС РФ расширяют буферную зону, а ВСУ — географию ударов: карта СВО за 30 мая
1
16:18
В Екатеринбурге пройдет новая «Майская велопрогулка»: маршруты и цены
3
16:17
NYT раскрыло содержание меморандума Украины
3
16:15
Кошки, олени, чертики или вигвам: в Кургане появилось загадочное граффити. Фото
16:14
В России предложили вернуть смертную казнь для части заключенных
1
16:12
В Кургане 18-летний парень утонул на пляже «Голубые озера»
1
16:11
В райцентре под Челябинском «Волга» убила хозяина-пенсионера. Фото
1
16:10
В ЯНАО прекращаются муниципальные воздушные перевозки
16:06
На Ямале в 12 раз вырастет число выпускников ссузов для энергетической отрасли
3
16:05
Глава региона Алексей Текслер проверил возведение детского хирургического корпуса в Челябинске. Фото, видео
1
16:01
Стало известно, в каких войсках будет служить актер Калюжный
16:00
Полпред Жога на мотоцикле проехал от Магнитогорска до Миасса. Фото
1
16:00
Арабские имена новорожденных набирают популярность в Пермском крае. Инфографика
2
15:56
Президент Либерии едва не погиб в авиакатастрофе
1
15:50
InfoBRICS: Россия сорвала план Европы по вводу войск на Украину
15:48
Россиянам рассказали, что будет дальше с ценами на удобрения
4
15:46
Спикер заксо Бабушкина обратилась к участницам форума в Екатеринбурге
15:45
В курганском колледже появилась новая специальность, связанная с применением ИИ
3
15:44
В Тюмени ушла из жизни судья Арбитражного суда
1
15:43
Ямальская следователь выиграла конкурс «Автоледи»
15:42
Стало известно, как выглядит ЖК, построенный в локации с нетронутой уральской природой
15:41
Власти ХМАО раскрыли, какие изменения ждут школьников с 1 сентября
15:41
Секреты меморандума по Украине и визита вдовы японского премьера к Путину: заявления Пескова 30 мая
1
15:40
«Кожа горит, а легкие отказываются дышать»: терапевт рассказал, чем опасен мазут в Анапе
3
15:37
На главной набережной Челябинска откроется кофейня с дагестанскими сладостями. Фото
2
15:36
Белоусов обратился к российским военным
1
15:35
Концерт NLO, встреча с Костомаровым и забеги: как пройдет Парижский полумарафон в Челябинской области. Афиша
15:33
В Екатеринбурге устроят бесплатную раздачу сладостей: чем еще занять ребенка в День защиты детей
2
15:31
Пермяки чаще других жителей страны покупают препараты для потенции
1
15:30
Минобороны рассказало об успехах на фронте за последнюю неделю
15:27
Роспотребнадзор предупредил челябинцев об опасности фонтанов в жару
15:25
В тюменской Туре растет уровень воды. Инфографика
1
15:25
Как приготовить чайный гриб: рецепт и советы нутрициолога
15:24
Губерниев: если бы в России руководили женщины, все было бы лучше
7
15:23
В Челябинске изменят движение общественного транспорта из-за «Зеленого марафона»
15:21
Украинские солдаты пытали россиян по американским методам
2
15:20
В Шадринске на выходных воздух прогреется до 32 градусов
15:19
В Тюмени продают бизнес от лица мировой знаменитости. Фото
15:19
В Тюмени закупают гробы для стройных покойников
2
15:17
В городах ХМАО стабилизируется паводковая обстановка
15:13
«Должна быть жесткая конкуренция»: в Кремле оценили идею мессенджера с функциями «Госуслуг»
15:12
Концерт иноагента, двойник Путина или скромное застолье: как российские миллиардеры отмечают дни рождения
2
15:12
Губернатор Шумков показал, как будет выглядеть новый технопарк в Кургане. Фото
10
15:11
Хирурги из ХМАО спасли пациентку, удалив гигантскую кисту
1
15:08
Температура в Челябинске на 18 градусов превысит сочинскую
15:05
Кремль — URA.RU: в Японии есть силы, желающие восстановить диалог с Россией
15:04
Мошенники собирают личные данные россиян через поддельный сайт МВД РФ
15:00
Кремль объяснил секретность меморандума по Украине
15:00
Песков рассказал, когда встретятся Путин, Зеленский и Трамп
2
15:00
Москва сдержанно ответила на обещание США передумать о расширении НАТО
15:00
Российская делегация летит в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной
15:00
Алкогольные бренды челябинского «Арианта» оказались никому не нужны
1
15:00
Свердловский омбудсмен вступилась за дезертиров в зоне СВО
4
14:59
Мэр Лысьвы Пермского края Федосеев, который ушел в отставку, попрощался с жителями
1
14:58
ЦБ объяснил, кому запретят снимать наличку в банкоматах
14:57
В Челябинске откроется первый в области прокурорский класс
1
14:57
В Тюменской области нашли опасные вещества в питьевой воде
14:55
Стажировки за границей, дипломы от «Сколково»: что известно про нового ректора УрФУ
5
14:55
Российские военные сбили украинский самолет
1
14:54
В центре Кургана появились новые велосипедные дорожки. Фото
4
14:52
В Нижнем Тагиле запустили экологический мультмарафон для детей
3
14:52
Отравления и инфекции: врач рассказала о главных угрозах для детей летом
14:51
Названы три популярных района для покупки жилья в Екатеринбурге
2
14:50
В ЯНАО перекроют дороги для рок-фестиваля и праздника в честь детей
14:50
Отцу свердловского бойца СВО отказали в выплате за гибель сына
2
14:47
На крупнейшем оборонном предприятии Сербии произошел взрыв
3
14:44
«Это не наш товарищ»: в КПРФ осудили депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков
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