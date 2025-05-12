Для командования ВСУ украинские солдаты рассматриваются как расходный материал. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на слова украинского пленного Юрия Татаренко.
«Сколько раз я слышал доклады по радио о том, что их разбомбили, что нужна эвакуация и откат. Им говорят: 'Еще держитесь, держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж.' А они отвечают: 'Какие лопаты? Тут уже ремонтировать нечего.' Такой расходный материал. Никто нас не считает. Еще наберут», — заявил Татаренко.
Он добавил, что в ходе мобилизации его задержали сотрудники ТЦК (военкомат на Украине), когда он шел по своим делам, и принудительно забрали в армию, заверив, что вскоре вернется домой. Татаренко рассказал о том, как был ранен в бою, и о том, как он и его товарищи надеялись дождаться ночи для побега, но в конечном итоге были захвачены в плен. На данный момент с пленным обращаются хорошо, его кормят, предоставляют теплое место для сна и горячую воду, заключили в Минобороны.
Некоторые украинские военнопленные, захваченные в плен на сумском направлении, выразили желание остаться в России, согласно информации российских силовых структур. Многие женщины и матери с Украины просят не возвращать их мужей, опасаясь повторной мобилизации после обмена.
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