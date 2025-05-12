Пленный заявил, что для командования ВСУ военные стали расходным материалом. Видео

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Солдат в ВСУ рассматривают как «расходный материал», заявил Татаренко
Солдат в ВСУ рассматривают как «расходный материал», заявил Татаренко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для командования ВСУ украинские солдаты рассматриваются как расходный материал. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на слова украинского пленного Юрия Татаренко.

«Сколько раз я слышал доклады по радио о том, что их разбомбили, что нужна эвакуация и откат. Им говорят: 'Еще держитесь, держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж.' А они отвечают: 'Какие лопаты? Тут уже ремонтировать нечего.' Такой расходный материал. Никто нас не считает. Еще наберут», — заявил Татаренко.

Он добавил, что в ходе мобилизации его задержали сотрудники ТЦК (военкомат на Украине), когда он шел по своим делам, и принудительно забрали в армию, заверив, что вскоре вернется домой. Татаренко рассказал о том, как был ранен в бою, и о том, как он и его товарищи надеялись дождаться ночи для побега, но в конечном итоге были захвачены в плен. На данный момент с пленным обращаются хорошо, его кормят, предоставляют теплое место для сна и горячую воду, заключили в Минобороны.

Некоторые украинские военнопленные, захваченные в плен на сумском направлении, выразили желание остаться в России, согласно информации российских силовых структур. Многие женщины и матери с Украины просят не возвращать их мужей, опасаясь повторной мобилизации после обмена.

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Для командования ВСУ украинские солдаты рассматриваются как расходный материал. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на слова украинского пленного Юрия Татаренко. «Сколько раз я слышал доклады по радио о том, что их разбомбили, что нужна эвакуация и откат. Им говорят: 'Еще держитесь, держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж.' А они отвечают: 'Какие лопаты? Тут уже ремонтировать нечего.' Такой расходный материал. Никто нас не считает. Еще наберут», — заявил Татаренко. Он добавил, что в ходе мобилизации его задержали сотрудники ТЦК (военкомат на Украине), когда он шел по своим делам, и принудительно забрали в армию, заверив, что вскоре вернется домой. Татаренко рассказал о том, как был ранен в бою, и о том, как он и его товарищи надеялись дождаться ночи для побега, но в конечном итоге были захвачены в плен. На данный момент с пленным обращаются хорошо, его кормят, предоставляют теплое место для сна и горячую воду, заключили в Минобороны. Некоторые украинские военнопленные, захваченные в плен на сумском направлении, выразили желание остаться в России, согласно информации российских силовых структур. Многие женщины и матери с Украины просят не возвращать их мужей, опасаясь повторной мобилизации после обмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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