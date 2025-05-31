Bild испугалось учений РФ и НАТО на Балтике

Bild: учения РФ и НАТО в Балтийском море могут привести к «опасному сближению»
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Одновременные учения России и НАТО могут сопровождаться провокациями
Одновременные учения России и НАТО могут сопровождаться провокациями Фото:

В Балтийском море 3 июня состоятся одновременные учения России и государств-членов НАТО, что может привести к «опасному сближению» сторон. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«Силы РФ и НАТО могут опасно сблизиться», — написало издание. Эксперт по безопасности и старший научный сотрудник CASSIS Боннского университета Мориц Браке предупредил, что текущая обстановка в Балтийском море может привести к серьезной эскалации и не исключил возможность провокаций.

С 3 июня на Балтике начинаются учения НАТО Baltops-2025 и России. Российская сторона задействует более 20 боевых кораблей и три тысячи военнослужащих, передает «Национальная служба новостей».

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В Балтийском море 3 июня состоятся одновременные учения России и государств-членов НАТО, что может привести к «опасному сближению» сторон. Об этом сообщила немецкая газета Bild. «Силы РФ и НАТО могут опасно сблизиться», — написало издание. Эксперт по безопасности и старший научный сотрудник CASSIS Боннского университета Мориц Браке предупредил, что текущая обстановка в Балтийском море может привести к серьезной эскалации и не исключил возможность провокаций. С 3 июня на Балтике начинаются учения НАТО Baltops-2025 и России. Российская сторона задействует более 20 боевых кораблей и три тысячи военнослужащих, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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