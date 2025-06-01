Телефоны горячих линий для пострадавших и родственников погибших в ЧП с поездом в Брянской области

Богомаз ввел траур после крушения поезда в Брянской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Ведомства и страховые компании запустили горячие линии
Ведомства и страховые компании запустили горячие линии Фото:

После трагедии с поездом в Брянской области ввели траур. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. Днями траура объявлены 2, 3 и 4 июня 2025 года. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги, отменены все культурно-массовые мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач.

В Брянской области ночью произошла страшная трагедия — в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост прямо на пассажирский поезд №86 Климов — Москва. Мост рухнул в результате преднамеренных действий. Первые сообщения о случившемся стали появляться в два часа ночи — URA.RU организовало онлайн-трансляцию. В результате диверсии погибли не менее семи человек, десятки пострадали, в том числе дети. Куда могут обратиться родственники и пострадавшие — в материале URA.RU.

Поддержка пострадавших при ЧП

Соцфонд открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки в связи с трагическими событиями в Брянской области. Он заявил о готовности оперативно оказать все меры поддержки: выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве, пенсии по случаю потери кормильца, пособие на погребение, пособие по временной нетрудоспособности. С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по телефону горячей линии: 8 800 200 0730.

Бесплатный проезд для родственников и погибших до станции Брянск 

Компания РЖД организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда обращаться по номеру 8 800 250 15 20.

Родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов — Москва РЖД выплатит по 2,2 млн рублей. Пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД, сообщается в telegram-канале компании.

Вопросы по движению поездов

Получить больше информации о фактическом движении поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). Об этом написал telegram-канал Федеральной пассажирской компании.

По любым вопросам

В связи с ЧП на железной дороге в Брянской области на базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий совместно с РЖД и МЧС России. Он также на связи с региональными властями. По любым вопросам, связанным с происшествием в Брянской области, можно звонить в оперативный штаб Ситуационного центра Минтранса России по номеру: + 7 (495) 249-03-09.

Горячие линии МЧС, прокуратуры

МЧС России пишет, что на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. По предварительной информации, пострадали 47 человек, из них три — дети. Погибших семь человек. Задействовано 180 специалистов и 60 единиц техники. Работает телефон горячей линии: 8 (4832) 443112.

Генпрокуратура РФ сообщила, что особое внимание поручено уделить вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим. Телефоны горячих линий: Курская область: +79103115234; Брянская область: +79621381515. 

Страховые выплаты

Страхования компания СОГАЗ заявила готовности выполнить обязательства по выплате возмещения пассажирам поезда №86 Климов — Москва как по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, так и по договорам добровольного страхования пассажиров после признания происшествия страховым случаем. СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика все необходимые документы о происшествии и окажет пострадавшим и их родственникам полное содействие для оперативного принятия заявлений о выплате.

Для получения выплат пострадавшим нужно предоставить заявление на выплату, копию паспорта, а также медицинские документы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности из лечебного учреждения, куда был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший. Обратиться можно и после завершения лечения.

Подробную информацию о получении страховых выплат можно получить по телефону выделенной «горячей линии» контактного центра СОГАЗа 8 800 333 0 888, после ответа нажать 1, затем 3.

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После трагедии с поездом в Брянской области ввели траур. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. Днями траура объявлены 2, 3 и 4 июня 2025 года. На всей территории Брянской области будут приспущены флаги, отменены все культурно-массовые мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач. В Брянской области ночью произошла страшная трагедия — в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост прямо на пассажирский поезд №86 Климов — Москва. Мост рухнул в результате преднамеренных действий. Первые сообщения о случившемся стали появляться в два часа ночи — URA.RU организовало онлайн-трансляцию. В результате диверсии погибли не менее семи человек, десятки пострадали, в том числе дети. Куда могут обратиться родственники и пострадавшие — в материале URA.RU. Поддержка пострадавших при ЧП Соцфонд открыл горячую линию по оперативному оказанию мер социальной поддержки в связи с трагическими событиями в Брянской области. Он заявил о готовности оперативно оказать все меры поддержки: выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве, пенсии по случаю потери кормильца, пособие на погребение, пособие по временной нетрудоспособности. С любым вопросом по оформлению выплат можно обратиться по телефону горячей линии: 8 800 200 0730. Бесплатный проезд для родственников и погибших до станции Брянск  Компания РЖД организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда обращаться по номеру 8 800 250 15 20. Родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов — Москва РЖД выплатит по 2,2 млн рублей. Пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД, сообщается в telegram-канале компании. Вопросы по движению поездов Получить больше информации о фактическом движении поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). Об этом написал telegram-канал Федеральной пассажирской компании. По любым вопросам В связи с ЧП на железной дороге в Брянской области на базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий совместно с РЖД и МЧС России. Он также на связи с региональными властями. По любым вопросам, связанным с происшествием в Брянской области, можно звонить в оперативный штаб Ситуационного центра Минтранса России по номеру: + 7 (495) 249-03-09. Горячие линии МЧС, прокуратуры МЧС России пишет, что на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. По предварительной информации, пострадали 47 человек, из них три — дети. Погибших семь человек. Задействовано 180 специалистов и 60 единиц техники. Работает телефон горячей линии: 8 (4832) 443112. Генпрокуратура РФ сообщила, что особое внимание поручено уделить вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим. Телефоны горячих линий: Курская область: +79103115234; Брянская область: +79621381515.  Страховые выплаты Страхования компания СОГАЗ заявила готовности выполнить обязательства по выплате возмещения пассажирам поезда №86 Климов — Москва как по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, так и по договорам добровольного страхования пассажиров после признания происшествия страховым случаем. СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика все необходимые документы о происшествии и окажет пострадавшим и их родственникам полное содействие для оперативного принятия заявлений о выплате. Для получения выплат пострадавшим нужно предоставить заявление на выплату, копию паспорта, а также медицинские документы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности из лечебного учреждения, куда был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший. Обратиться можно и после завершения лечения. Подробную информацию о получении страховых выплат можно получить по телефону выделенной «горячей линии» контактного центра СОГАЗа 8 800 333 0 888, после ответа нажать 1, затем 3.
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