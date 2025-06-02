Топ вахтовых вакансий для жителей Пермского края с огромными зарплатами

Пермякам предлагают заработать до 620 тысяч рублей на вахте на Ямале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На вахте пермякам предлагают высокие зарплаты
На вахте пермякам предлагают высокие зарплаты Фото:

Жителям Пермского края готовы платить до 620 000 рублей на вахте. Такую зарплату получает сварщик-аргонщик на Ямале, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Топ самых высокооплачиваемых вахтовых вакансий для жителей Пермского края возглавляет „Сварщик-аргонщик РАД НАКС ОХНВП“. Такому специалисту готовы платить от 310 000 до 620 000 рублей в месяц», — рассказали URA.RU в hh.ru.

В Мурманской области электрогазосварщик может получать до 452 000 рублей за вахту два месяца, а машинист буровой установки — от 355 000 рублей за месяц. Зарплата проходчика в Якутии за три месяца составит 1 050 000 рублей. Сварщик НАКС МП в Норильске заработает от 300 000 рублей за месяц. Токарь в Кирове получит от 287 000 рублей в месяц.

Слесарю по сервисному обслуживанию карьерной и строительной техники предлагают работу с зарплатой от 280 000 до 350 000 рублей в Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Якутии, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях. В топ также вошли должности монтажника технологических трубопроводов в Перми (от 280 000 до 300 000 рублей), электрогазосварщика-аргонщика в ЯНАО (от 250 000 рублей) и водителя тягача с КМУ в Иркутской области (до 370 500 рублей).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Пермского края готовы платить до 620 000 рублей на вахте. Такую зарплату получает сварщик-аргонщик на Ямале, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «Топ самых высокооплачиваемых вахтовых вакансий для жителей Пермского края возглавляет „Сварщик-аргонщик РАД НАКС ОХНВП“. Такому специалисту готовы платить от 310 000 до 620 000 рублей в месяц», — рассказали URA.RU в hh.ru. В Мурманской области электрогазосварщик может получать до 452 000 рублей за вахту два месяца, а машинист буровой установки — от 355 000 рублей за месяц. Зарплата проходчика в Якутии за три месяца составит 1 050 000 рублей. Сварщик НАКС МП в Норильске заработает от 300 000 рублей за месяц. Токарь в Кирове получит от 287 000 рублей в месяц. Слесарю по сервисному обслуживанию карьерной и строительной техники предлагают работу с зарплатой от 280 000 до 350 000 рублей в Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Якутии, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях. В топ также вошли должности монтажника технологических трубопроводов в Перми (от 280 000 до 300 000 рублей), электрогазосварщика-аргонщика в ЯНАО (от 250 000 рублей) и водителя тягача с КМУ в Иркутской области (до 370 500 рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...