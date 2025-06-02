«Представилась сотрудником ФНС»: как корреспондент URA.RU столкнулся с мошенниками. Видео

Мошенники пытаются обмануть челябинцев, представившись сотрудником ФНС

03 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Мошенники пытались получить код из СМС-сообщения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Корреспондент URA.RU столкнулся с мошенником. Представившись сотрудником налоговой службы, злоумышленник пытался убедить журналиста назвать код из СМС, чтобы получить доступ к личному аккаунту на Госуслугах. Опыт общения со злоумышленниками журналист (сам того не желая) испытал на себе. С виду все безобидно С журналистом связались по телефону. Было озвучено, что звонит сотрудник ФНС РФ Виктория Александровна Новикова. Якобы ведомство проводит плановую проверку на предмет уклонения от уплаты налогов и сборов. Начинается запугивание Далее журналисту сообщили, что одна из деклараций на получение ежегодного налогового вычета была подана с нарушениями. По итогу ее отклонили. «Вам нужно будет обратиться в территориальный налоговый орган в отдел по работе с налогоплательщиками. Там инспектор вам уже более подробно объяснит, что пошло не так. Я сейчас запишу», — заключила лже-сотрудница ФНС. Сориентировалась на ходу Корреспондент в 2025 году действительно заполнял декларацию на получение налогового вычета. Документы прошли проверку, журналист получил деньги. Но, озвучив эту информацию лже-сотруднице, он получил ответ, что возможен такой вариант, что будет произведен перерасчет. Возможно, что какую-то часть средств придется возвращать». Так или иначе, корреспонденту «рекомендовали» записаться к налоговому инспектору на прием. У мошенников есть все данные налогоплательщика Версия, озвученная корреспонденту, звучала вполне убедительно. Лже-сотрудница знала, что человек на другом конце провода трудоустроен, платит налоги, получает вычеты. Она обещала выслать на его электронный почтовый ящик регистрационный талон для посещения налогового органа. «В регистрационном талоне будет указан адрес, день, время, когда вам нужно обратиться, а также будет указан контактный номер телефона инспектора Дулиной Ирины Ивановны. Если вдруг по каким-то причинам у вас не получится к ней обратиться, пожалуйста, предварительно с ней свяжитесь. Предупредите ее, чтобы она перенесла вашу запись на другое свободное время», — сообщила мошенница. Начала просить назвать цифры из СМС-кода «Для регистрации направила вам СМС-сообщение от финуслуг. Там указан код регистрации. Данный код мне необходимо за вами закрепить в регистрационном талоне. Проверьте, пожалуйста, наличие СМС-сообщения», — попросила лже-сотрудница. Полиция регулярно информирует граждан не называть цифры из СМС-сообщений. Вот и корреспондент не стал этого делать. Но ради интереса решил продолжить разговор. Он спросил, нельзя ли получить талон через личный кабинет налогоплательщика. А после уже напрямую сказал, что не доверят полученному сообщению и не будет называть код, попутно рассказывая Виктории Александровне, как люди, доверившись лже-сотруднику, теряют все свои деньги. «Вы блокбастер какой-то посмотрели? Или что? Я вас записываю в финотдел, перенаправляю вам код регистрации через финуслуги. Это государственная платформа. Я никаких действий незаконных не совершаю и не запрашиваю никакой информации, которая может каким-либо образом вам навредить», — парировала мошенница. Корреспондент же настоял, что лично обратится в налоговый орган для уточнения информации. На этом разговор завершился. Проверка информации После разговора с мошенниками корреспондент сам связался с налоговым органом. Он рассказал о случившейся ситуации. Там сразу заявили, что ведомство никогда не просит назвать код из СМС. Если с декларацией что-то не так — налогоплательщика уведомляют об этом письмом. По просьбе корреспондента сотрудница повторно проверила последнюю декларацию. С ней все было в порядке. Информирование граждан Корреспондент попросил сотрудника уведомить начальство о данной ситуации. Было предложено дополнительно информировать граждан об угрозе мошенничества. Ведь большинство людей доверяет госструктурам. Некоторые из них могли бы поверить мошеннице, назвать ей цифры из СМС-кода и потерять деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корреспондент URA.RU столкнулся с мошенником. Представившись сотрудником налоговой службы, злоумышленник пытался убедить журналиста назвать код из СМС, чтобы получить доступ к личному аккаунту на Госуслугах. Опыт общения со злоумышленниками журналист (сам того не желая) испытал на себе. С журналистом связались по телефону. Было озвучено, что звонит сотрудник ФНС РФ Виктория Александровна Новикова. Якобы ведомство проводит плановую проверку на предмет уклонения от уплаты налогов и сборов. Далее журналисту сообщили, что одна из деклараций на получение ежегодного налогового вычета была подана с нарушениями. По итогу ее отклонили. «Вам нужно будет обратиться в территориальный налоговый орган в отдел по работе с налогоплательщиками. Там инспектор вам уже более подробно объяснит, что пошло не так. Я сейчас запишу», — заключила лже-сотрудница ФНС. Корреспондент в 2025 году действительно заполнял декларацию на получение налогового вычета. Документы прошли проверку, журналист получил деньги. Но, озвучив эту информацию лже-сотруднице, он получил ответ, что возможен такой вариант, что будет произведен перерасчет. Возможно, что какую-то часть средств придется возвращать». Так или иначе, корреспонденту «рекомендовали» записаться к налоговому инспектору на прием. Версия, озвученная корреспонденту, звучала вполне убедительно. Лже-сотрудница знала, что человек на другом конце провода трудоустроен, платит налоги, получает вычеты. Она обещала выслать на его электронный почтовый ящик регистрационный талон для посещения налогового органа. «В регистрационном талоне будет указан адрес, день, время, когда вам нужно обратиться, а также будет указан контактный номер телефона инспектора Дулиной Ирины Ивановны. Если вдруг по каким-то причинам у вас не получится к ней обратиться, пожалуйста, предварительно с ней свяжитесь. Предупредите ее, чтобы она перенесла вашу запись на другое свободное время», — сообщила мошенница. «Для регистрации направила вам СМС-сообщение от финуслуг. Там указан код регистрации. Данный код мне необходимо за вами закрепить в регистрационном талоне. Проверьте, пожалуйста, наличие СМС-сообщения», — попросила лже-сотрудница. Полиция регулярно информирует граждан не называть цифры из СМС-сообщений. Вот и корреспондент не стал этого делать. Но ради интереса решил продолжить разговор. Он спросил, нельзя ли получить талон через личный кабинет налогоплательщика. А после уже напрямую сказал, что не доверят полученному сообщению и не будет называть код, попутно рассказывая Виктории Александровне, как люди, доверившись лже-сотруднику, теряют все свои деньги. «Вы блокбастер какой-то посмотрели? Или что? Я вас записываю в финотдел, перенаправляю вам код регистрации через финуслуги. Это государственная платформа. Я никаких действий незаконных не совершаю и не запрашиваю никакой информации, которая может каким-либо образом вам навредить», — парировала мошенница. Корреспондент же настоял, что лично обратится в налоговый орган для уточнения информации. На этом разговор завершился. После разговора с мошенниками корреспондент сам связался с налоговым органом. Он рассказал о случившейся ситуации. Там сразу заявили, что ведомство никогда не просит назвать код из СМС. Если с декларацией что-то не так — налогоплательщика уведомляют об этом письмом. По просьбе корреспондента сотрудница повторно проверила последнюю декларацию. С ней все было в порядке. Корреспондент попросил сотрудника уведомить начальство о данной ситуации. Было предложено дополнительно информировать граждан об угрозе мошенничества. Ведь большинство людей доверяет госструктурам. Некоторые из них могли бы поверить мошеннице, назвать ей цифры из СМС-кода и потерять деньги.