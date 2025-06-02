Премьер Индии Моди может пропустить саммит G7 из-за конфликта с Канадой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за шесть лет может не принять участие в саммите Группы семи (G7), который пройдет с 15 по 17 июня 2025 года в канадском курортном районе Кананаскис. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники.
По данным источников телеканала, основной причиной охлаждения двусторонних отношений остается дипломатический кризис, начавшийся в сентябре 2023 года. Тогда бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично обвинил индийское правительство в причастности к убийству Хардипа Сингха Ниджара — одного из лидеров сикхской общины Канады и сторонника движения за создание независимого сикхского государства Халистан в индийском штате Пенджаб. Инцидент привел к взаимной высылке дипломатов и усугублению кризиса.
Даже если приглашение будет направлено, участие Нарендры Моди в саммите маловероятно. Причиной называют неопределенность в позиции нового правительства Канады по вопросам, вызывающим обеспокоенность Индии, прежде всего по поводу деятельности сикхских сепаратистов на территории страны. В июне 2024 года на полях саммита G7 в Италии Моди и Трюдо провели краткую встречу, в ходе которой выразили готовность работать над решением проблем. Однако конкретных шагов по нормализации отношений за прошедший год предпринято не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.