В Стамбуле анонсировали третий раунд переговоров между Россией и Украины

Представители делегаций России и Украины в Стамбуле готовы к проведению очередного, третьего раунда переговорного процесса. Однако время их встречи пока не определено. Об этом заявил информированный турецкий источник.
«Третий раунд будет. В течение какого-то времени», — цитирует ТАСС неназванного собеседника агентства из турецкого МИД.
Время проведения третьего раунда переговоров стороны пока не определили. Более того, никаких конкретных договоренностей также достигнуто не было. Нет и уверенности, что эти переговоры, также, как и предыдущие, состоятся в Турции.
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