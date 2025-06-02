В Стамбуле анонсировали третий раунд переговоров между Россией и Украины

РИАН: делегации России и Украины готовы к третьему раунду переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Время переговоров между Россией и Украиной пока не определено
Время переговоров между Россией и Украиной пока не определено Фото:

Представители делегаций России и Украины в Стамбуле готовы к проведению очередного, третьего раунда переговорного процесса. Однако время их встречи пока не определено. Об этом заявил информированный турецкий источник.

«Третий раунд будет. В течение какого-то времени», — цитирует ТАСС неназванного собеседника агентства из турецкого МИД.

Время проведения третьего раунда переговоров стороны пока не определили. Более того, никаких конкретных договоренностей также достигнуто не было. Нет и уверенности, что эти переговоры, также, как и предыдущие, состоятся в Турции.

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Представители делегаций России и Украины в Стамбуле готовы к проведению очередного, третьего раунда переговорного процесса. Однако время их встречи пока не определено. Об этом заявил информированный турецкий источник. «Третий раунд будет. В течение какого-то времени», — цитирует ТАСС неназванного собеседника агентства из турецкого МИД. Время проведения третьего раунда переговоров стороны пока не определили. Более того, никаких конкретных договоренностей также достигнуто не было. Нет и уверенности, что эти переговоры, также, как и предыдущие, состоятся в Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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