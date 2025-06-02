Стало известно, когда российская делегация покинет Стамбул после переговоров с Украиной

Делегация от России покинет Стамбул 2 июня. Об этом сообщили российские журналисты.
«Сегодня», — заявил источник РИА "Новости", говоря о дате отбытия. Вторая встреча представителей России и Украины прошла в Стамбуле во дворце Чираган.
Общались делегаты более часа на русском языке. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский делегации обменялись меморандумами об урегулировании конфликта и готовят новый обмен пленными.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, Украина и Россия договорились провести обмен шестью тысячами тел погибших военнослужащих. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, все тела ВСУ, что есть у России, — идентифицированы.
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