Стало известно, когда российская делегация покинет Стамбул после переговоров с Украиной

Делегация России покинет Стамбул 2 июня
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Российская делегация покинет Стамбул 2 июня
Российская делегация покинет Стамбул 2 июня Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Делегация от России покинет Стамбул 2 июня. Об этом сообщили российские журналисты.

«Сегодня», — заявил источник РИА "Новости", говоря о дате отбытия. Вторая встреча представителей России и Украины прошла в Стамбуле во дворце Чираган.

Общались делегаты более часа на русском языке. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский делегации обменялись меморандумами об урегулировании конфликта и готовят новый обмен пленными.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, Украина и Россия договорились провести обмен шестью тысячами тел погибших военнослужащих. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, все тела ВСУ, что есть у России, — идентифицированы.

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Делегация от России покинет Стамбул 2 июня. Об этом сообщили российские журналисты. «Сегодня», — заявил источник РИА "Новости", говоря о дате отбытия. Вторая встреча представителей России и Украины прошла в Стамбуле во дворце Чираган. Общались делегаты более часа на русском языке. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский делегации обменялись меморандумами об урегулировании конфликта и готовят новый обмен пленными. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, Украина и Россия договорились провести обмен шестью тысячами тел погибших военнослужащих. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, все тела ВСУ, что есть у России, — идентифицированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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