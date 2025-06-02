Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились чуть более часа

Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились час 15 минут
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В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины
В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле завершились. Диалог шел более часа, сообщили журналисты.

«Да», — сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос об окончании переговоров. Как уточняется, встреча проходила на русском языке.

Встреча началась в 14:43 по местному времени и завершилась в 15:58. Переговоры шли час и 15 минут.

Ранее Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган.

Начало переговоров было назначено на 13:00 по московскому времени, однако их отложили на 1,5 часа. Стороны должны были обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.

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Переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле завершились. Диалог шел более часа, сообщили журналисты. «Да», — сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос об окончании переговоров. Как уточняется, встреча проходила на русском языке. Встреча началась в 14:43 по местному времени и завершилась в 15:58. Переговоры шли час и 15 минут. Ранее Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Начало переговоров было назначено на 13:00 по московскому времени, однако их отложили на 1,5 часа. Стороны должны были обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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