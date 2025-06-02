Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились чуть более часа

Переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле завершились. Диалог шел более часа, сообщили журналисты.
«Да», — сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос об окончании переговоров. Как уточняется, встреча проходила на русском языке.
Встреча началась в 14:43 по местному времени и завершилась в 15:58. Переговоры шли час и 15 минут.
Ранее Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган.
Начало переговоров было назначено на 13:00 по московскому времени, однако их отложили на 1,5 часа. Стороны должны были обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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