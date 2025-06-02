Пермяков, жгущих мусор, вычислили из космоса

Сотрудники МЧС России с помощью космического мониторинга выявили два случая нарушений противопожарного режима на территории Соликамского округа Пермского края. Местные жители сжигали мусор в период действия особого противопожарного режима, что зафиксировали спутниковые системы.
«На территории Соликамского округа зафиксированы два нарушения противопожарных требований. Сотрудники МЧС России нашли каждого с помощью космических технологий и выписали штраф по 10 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал МЧС России.
С 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности.
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