02 июня 2025

Пермяков, жгущих мусор, вычислили из космоса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС нашли нарушителей с помощью космических технологий
Сотрудники МЧС нашли нарушителей с помощью космических технологий Фото:

Сотрудники МЧС России с помощью космического мониторинга выявили два случая нарушений противопожарного режима на территории Соликамского округа Пермского края. Местные жители сжигали мусор в период действия особого противопожарного режима, что зафиксировали спутниковые системы.

«На территории Соликамского округа зафиксированы два нарушения противопожарных требований. Сотрудники МЧС России нашли каждого с помощью космических технологий и выписали штраф по 10 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал МЧС России.

С 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности.

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Сотрудники МЧС России с помощью космического мониторинга выявили два случая нарушений противопожарного режима на территории Соликамского округа Пермского края. Местные жители сжигали мусор в период действия особого противопожарного режима, что зафиксировали спутниковые системы. «На территории Соликамского округа зафиксированы два нарушения противопожарных требований. Сотрудники МЧС России нашли каждого с помощью космических технологий и выписали штраф по 10 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал МЧС России. С 15 апреля 2025 года в Пермском крае начался весенне-летний пожароопасный сезон. В связи с установлением теплой погоды, на территории региона возросло количество ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой травянистой растительности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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