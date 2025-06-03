В Екатеринбурге людей в масках и бронежилетах стянули к ТЦ. Фото

В Екатеринбурге полицейские устроили облаву на нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовикам помогали общественники (архивное фото)
Силовикам помогали общественники (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Новой Сортировки днем 3 июня силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов. Большую группу полицейских в масках заметили возле торгового центра «Яблоко», рассказал URA.RU читатель.

«Полицейские ловят мигрантов-нелегалов на Сортировке», — сказал собеседник. Правоохранители работали возле ТЦ и во дворах Новой Сортировки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что правоохранители при поддержке народных дружинников проводят плановое профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». «Рейд направлен на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в районе Новой Сортировки днем 3 июня силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов. Большую группу полицейских в масках заметили возле торгового центра «Яблоко», рассказал URA.RU читатель. «Полицейские ловят мигрантов-нелегалов на Сортировке», — сказал собеседник. Правоохранители работали возле ТЦ и во дворах Новой Сортировки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что правоохранители при поддержке народных дружинников проводят плановое профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». «Рейд направлен на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...