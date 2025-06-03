В Екатеринбурге в районе Новой Сортировки днем 3 июня силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов. Большую группу полицейских в масках заметили возле торгового центра «Яблоко», рассказал URA.RU читатель.
«Полицейские ловят мигрантов-нелегалов на Сортировке», — сказал собеседник. Правоохранители работали возле ТЦ и во дворах Новой Сортировки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что правоохранители при поддержке народных дружинников проводят плановое профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». «Рейд направлен на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве.
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