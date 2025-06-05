Челябинка спасла детей из горящей квартиры. Фото

05 июня 2025 в 20:30 Размер текста - 17 +

Причиной пожара стала детская шалость Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Сатки (Челябинская область) Светлана Щегликова вывела из горящей квартиры двух маленьких мальчиков — трех и шести лет. За героический поступок женщина будет представлена к награде, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Я увидела открытую дверь в квартиру, внутри мальчишки. Они сказали, что мама ушла в магазин. Позже услышала крики и спустилась. Дети стояли у двери, из квартиры валил дым. Я их схватила и вывела на улицу, попросила свою дочь предупредить соседей, а сама позвонила в экстренную службу», — рассказала Щегликова, передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным пожар произошел из-за баловства детей с огнем. Возгорание площадью четыре квадратных метра ликвидировали 11 огнеборцев. Светлана Щегликова получит награду за спасение детей на пожаре Фото: пресс-служба МЧС России Квартира, где были дети, сильно пострадала от огня Фото: пресс-служба МЧС России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Сатки (Челябинская область) Светлана Щегликова вывела из горящей квартиры двух маленьких мальчиков — трех и шести лет. За героический поступок женщина будет представлена к награде, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Я увидела открытую дверь в квартиру, внутри мальчишки. Они сказали, что мама ушла в магазин. Позже услышала крики и спустилась. Дети стояли у двери, из квартиры валил дым. Я их схватила и вывела на улицу, попросила свою дочь предупредить соседей, а сама позвонила в экстренную службу», — рассказала Щегликова, передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным пожар произошел из-за баловства детей с огнем. Возгорание площадью четыре квадратных метра ликвидировали 11 огнеборцев.