Челябинка спасла детей из горящей квартиры. Фото

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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
Причиной пожара стала детская шалость Фото:

Жительница Сатки (Челябинская область) Светлана Щегликова вывела из горящей квартиры двух маленьких мальчиков — трех и шести лет. За героический поступок женщина будет представлена к награде, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Я увидела открытую дверь в квартиру, внутри мальчишки. Они сказали, что мама ушла в магазин. Позже услышала крики и спустилась. Дети стояли у двери, из квартиры валил дым. Я их схватила и вывела на улицу, попросила свою дочь предупредить соседей, а сама позвонила в экстренную службу», — рассказала Щегликова, передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По предварительным данным пожар произошел из-за баловства детей с огнем. Возгорание площадью четыре квадратных метра ликвидировали 11 огнеборцев.

Светлана Щегликова получит награду за спасение детей на пожаре
Светлана Щегликова получит награду за спасение детей на пожаре
Фото:
Квартира, где были дети, сильно пострадала от огня
Квартира, где были дети, сильно пострадала от огня
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Жительница Сатки (Челябинская область) Светлана Щегликова вывела из горящей квартиры двух маленьких мальчиков — трех и шести лет. За героический поступок женщина будет представлена к награде, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Я увидела открытую дверь в квартиру, внутри мальчишки. Они сказали, что мама ушла в магазин. Позже услышала крики и спустилась. Дети стояли у двери, из квартиры валил дым. Я их схватила и вывела на улицу, попросила свою дочь предупредить соседей, а сама позвонила в экстренную службу», — рассказала Щегликова, передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным пожар произошел из-за баловства детей с огнем. Возгорание площадью четыре квадратных метра ликвидировали 11 огнеборцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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