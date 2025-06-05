Жительница Сатки (Челябинская область) Светлана Щегликова вывела из горящей квартиры двух маленьких мальчиков — трех и шести лет. За героический поступок женщина будет представлена к награде, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Я увидела открытую дверь в квартиру, внутри мальчишки. Они сказали, что мама ушла в магазин. Позже услышала крики и спустилась. Дети стояли у двери, из квартиры валил дым. Я их схватила и вывела на улицу, попросила свою дочь предупредить соседей, а сама позвонила в экстренную службу», — рассказала Щегликова, передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По предварительным данным пожар произошел из-за баловства детей с огнем. Возгорание площадью четыре квадратных метра ликвидировали 11 огнеборцев.
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