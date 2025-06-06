Детский лагерь «Утес» в Ужевском бору около Челябинска реконструируют на 300 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин посетил детские лагеря Челябинска и пообщался с детьми
Лошкин посетил детские лагеря Челябинска и пообщался с детьми Фото:

Корпуса и детские площадки оздоровительного центра «Утес» в Ужевском бору около Челябинска будут поэтапно реконструированы на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.

«Лагерь 40-х годов и, конечно, его инфраструктура устарела. Мы уже предусмотрели в бюджете больше 300 миллионов рублей для поэтапной реконструкции. На месте старых деревянных корпусов должны появиться современные быстровозводимые модульные конструкции: с комфортными комнатами, санузлами и душевыми», — отметил Лошкин, которые сегодня посетил лагерь. Его слова цитирует пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Сейчас в «Утесе» восемь корпусов, из которых только два каменные и со всем удобствами. Остальные — деревянные и жить в них можно только летом. После реконструкции центр сможет полностью функционировать круглый год. Также планируется обновить игровые площадки, создать спортивные зоны и медиа-центр.

В «Утесе» бесплатно отдыхают дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров и дети участников СВО. За летний сезон его посетят 940 детей. «Зимой мы организуем один заезд для 75 старших школьников. Вне каникул у нас отдыхают люди пожилого возраста — порядка 900 человек», — рассказала директор «Утеса» Лидия Жикина.

Также Лошкин посетил лагерь «Смолино», где отдыхают воспитанники спортшколы по теннису имени Бориса Маниона. В лагере есть шесть грунтовых кортов, корпус, развитая инфраструктура. «Дал поручение улучшить инфраструктуру лагеря. На баскетбольной площадке и спортивном ядре, где ребята тренируются, необходимо уложить антитравматическое покрытие. Нужно существенно обновить мини-футбольное поле», — отметил Лошкин.

Всего в Челябинске в этом году в загородных лагерях отдохнут 27 тысяч детей. Еще 23 тысячи — в пришкольных с дневным пребыванием.

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Корпуса и детские площадки оздоровительного центра «Утес» в Ужевском бору около Челябинска будут поэтапно реконструированы на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин. «Лагерь 40-х годов и, конечно, его инфраструктура устарела. Мы уже предусмотрели в бюджете больше 300 миллионов рублей для поэтапной реконструкции. На месте старых деревянных корпусов должны появиться современные быстровозводимые модульные конструкции: с комфортными комнатами, санузлами и душевыми», — отметил Лошкин, которые сегодня посетил лагерь. Его слова цитирует пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Сейчас в «Утесе» восемь корпусов, из которых только два каменные и со всем удобствами. Остальные — деревянные и жить в них можно только летом. После реконструкции центр сможет полностью функционировать круглый год. Также планируется обновить игровые площадки, создать спортивные зоны и медиа-центр. В «Утесе» бесплатно отдыхают дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров и дети участников СВО. За летний сезон его посетят 940 детей. «Зимой мы организуем один заезд для 75 старших школьников. Вне каникул у нас отдыхают люди пожилого возраста — порядка 900 человек», — рассказала директор «Утеса» Лидия Жикина. Также Лошкин посетил лагерь «Смолино», где отдыхают воспитанники спортшколы по теннису имени Бориса Маниона. В лагере есть шесть грунтовых кортов, корпус, развитая инфраструктура. «Дал поручение улучшить инфраструктуру лагеря. На баскетбольной площадке и спортивном ядре, где ребята тренируются, необходимо уложить антитравматическое покрытие. Нужно существенно обновить мини-футбольное поле», — отметил Лошкин. Всего в Челябинске в этом году в загородных лагерях отдохнут 27 тысяч детей. Еще 23 тысячи — в пришкольных с дневным пребыванием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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