Правительство ответило на критику Путина по работе над нацпроектами

Власти России прислушаются к мнению граждан при запуске новых нацпроектов. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому планированию и нацпроектам в ответ на критику президента Владимира Путина о недовольстве людей ситуацией в ряде сфер сообщил, что реализация новых проектов будет идти с учетом обратной связи от россиян. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов объяснил URA.RU, что социологические инструменты нужны, чтобы добиваться не просто хорошей статистики, а реального роста качества жизни.
«Национальные проекты — это важный, но не единственный инструмент реализации национальных целей, поэтому по вашему поручению разрабатывается единый план по их достижению. Который будет учитывать все доступные инструменты и механизмы. На его основе мы создаем комплексную цифровую платформу движения к показателям национальных целей, чтобы отслеживать риски неисполнения и оперативно реагировать. В том числе учитывая обратную связь, о которой вы сказали», — сказал Мишустин во время доклада.
Реализовывать нацпроекты правительство планирует, опираясь на систему управления и мониторинга, которая охватывает все модели исполнения — от муниципального до федерального, также с учетом обратной связи. Также для достижения всех планов нужно четкое взаимодействие с регионами — они должны понимать, на какие показатели ориентироваться и какие мероприятия выполнить на своих территориях, добавил председатель правительства.
Перед этим Путин во вступительном слове заявил, что эффективность работы по национальным проектам нужно оценивать не только по достижению ключевых показателей, но и используя социологические исследования. Результаты недавних опросов показали, что граждане довольны ситуацией с детскими садами, дорогами и качеством госуслуг, но их часто не устраивает ситуация с медициной, доступностью жилья, дополнительными возможностями в сфере образования, а также в спорте, культуре и туризме.
Тренд на использование социологии все более заметен в российском госуправлении, комментирует Владимир Климанов. В конце ноября вышел новый указ президента об оценке эффективности губернаторов, где вместо одного прежнего социологического показателя предусмотрено несколько. Фокус внимания смещается от работы со статистикой к качественным оценкам, которые дают граждане или представители бизнеса, потому что нередки случаи, когда показатели позитивные, а неудовлетворенность сохраняется.
«Эти сложности возникали и раньше при оценке государственных программ. Конечная цель нацпроектов — повышение качества жизни населения. В отчеты включают проведенные мероприятия, например, количество построенных больниц или проведенных операций, но они не всегда приводят к нужным конечным целям — снижению смертности или повышению продолжительности жизни. Поэтому власти переориентируют усилия с отчетности о выполненных действиях на отслеживание конкретных результатов», — объясняет эксперт.
Оценивать удовлетворенность людей и конечные показатели роста качества жизни сложнее, чем работать со статистикой, — нужно собирать мнения людей, анализировать собранную информацию, ее объективность. Но в итоге это приводит к повышению качества государственного управления, подчеркнул собеседник URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.