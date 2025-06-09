В Челябинске полностью перекроют проспект у Алого Поля

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Проехать по Свердловскому проспекту в сторону АМЗ вскоре станет невозможно
Проехать по Свердловскому проспекту в сторону АМЗ вскоре станет невозможно Фото:

В Челябинске с вечера 11 июня до утра 16 июня полностью перекроют Свердловский проспект в районе Алого поля, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. Если раньше автомобилисты, двигающиеся по Свердловскому проспекту в сторону АМЗ, могли повернуть направо на проспект Ленина, то вскоре сделать у них это не получится.

«Будет прекращено движение транспорта по Свердловскому проспекту в районе дома № 62А и движение трамваев на участке от улицы Труда до проспекта Ленина при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 20:00 часов 11 июня до 06:00 часов 16 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. На участке проводятся работы по реконструкции участка тепломагистрали.

Также из-за ремонта инженерных сетей до 25 июня частично закрыли участок на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. Все работы на главной транспортной артерии миллионника планируют завершить к концу июня.

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В Челябинске с вечера 11 июня до утра 16 июня полностью перекроют Свердловский проспект в районе Алого поля, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. Если раньше автомобилисты, двигающиеся по Свердловскому проспекту в сторону АМЗ, могли повернуть направо на проспект Ленина, то вскоре сделать у них это не получится. «Будет прекращено движение транспорта по Свердловскому проспекту в районе дома № 62А и движение трамваев на участке от улицы Труда до проспекта Ленина при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 20:00 часов 11 июня до 06:00 часов 16 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. На участке проводятся работы по реконструкции участка тепломагистрали. Также из-за ремонта инженерных сетей до 25 июня частично закрыли участок на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. Все работы на главной транспортной артерии миллионника планируют завершить к концу июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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