«Магнитогорский птицеводческий комплекс» (Челябинская область) отгрузил в Китай 19,2 тонны куриных лапок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года в КНР отправилось около ста тонн лапок магнитогорских бройлеров.
«На предприятии сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль при отгрузке на экспорт в Китай субпродуктов птицы. Это пятая отгрузка в Китай при полном таможенном оформлении в регионе», — заметили URA.RU в офисе службы.
Партию исследовали на соответствие требованиям страны-импортера. После получения разрешительной документации машина проследовала в Китай через поселок Буранный и Казахстан.
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