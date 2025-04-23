Компания из Магнитогорска отгрузила в Китай 19 тонн куриных лапок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Куриные лапки из Магнитогорска отгружают в Китай с начала года уже в пятый раз
Куриные лапки из Магнитогорска отгружают в Китай с начала года уже в пятый раз Фото:

«Магнитогорский птицеводческий комплекс» (Челябинская область) отгрузил в Китай 19,2 тонны куриных лапок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года в КНР отправилось около ста тонн лапок магнитогорских бройлеров.

«На предприятии сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль при отгрузке на экспорт в Китай субпродуктов птицы. Это пятая отгрузка в Китай при полном таможенном оформлении в регионе», — заметили URA.RU в офисе службы.

Партию исследовали на соответствие требованиям страны-импортера. После получения разрешительной документации машина проследовала в Китай через поселок Буранный и Казахстан.

Куриные субпродукты уже отправились в Китай
Куриные субпродукты уже отправились в Китай
Фото:

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«Магнитогорский птицеводческий комплекс» (Челябинская область) отгрузил в Китай 19,2 тонны куриных лапок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года в КНР отправилось около ста тонн лапок магнитогорских бройлеров. «На предприятии сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль при отгрузке на экспорт в Китай субпродуктов птицы. Это пятая отгрузка в Китай при полном таможенном оформлении в регионе», — заметили URA.RU в офисе службы. Партию исследовали на соответствие требованиям страны-импортера. После получения разрешительной документации машина проследовала в Китай через поселок Буранный и Казахстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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