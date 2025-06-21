Медведев призвал Иран и Израиль отказаться от ядерных программ

Израилю и Ирану следует совместно отказаться от ядерных программ под международным контролем. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Иногда полезно задавать простые вопросы. Есть ли у Ирана ядерное оружие? Мы не знаем, но мы знаем, что у Израиля есть секретная ядерная программа. Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам политика, даже в случае силового давления Иран не прекратит развитие своей ядерной программы и будет рассматривать ее как гарантию национальной безопасности. Он отметил, что попытки уничтожить все ядерные разработки страны приведут к их восстановлению «любой ценой», а возможное применение ядерного оружия может стать ответом на внешнюю угрозу. Медведев подчеркнул, что смена политического руководства в Израиле не изменит стратегию Тегерана по этому вопросу.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что израильское нападение на Иран поставило Ближний Восток на грань масштабной катастрофы. Фидан подчеркнул, что Израиль, атакуя Иран — соседнюю для Турции страну, подвергает весь регион риску серьезной дестабилизации. Глава МИД Турции выразил осуждение нападений, происходящих на фоне продолжающихся переговоров по иранской ядерной программе, и призвал мировое сообщество принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
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